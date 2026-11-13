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 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:56
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:56

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2 gün sonra başlıyor! Uzmanından kritik uyarı: Son güne bırakmayın

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. Uygulamaya 2 gün kala uzman isimden kritik uyarılar geldi. Lastik Bakım Merkezi Müdürü Ümit Sel, "Kar yağmasını beklememek lazım. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği takılmalı" dedi.

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Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:56

Ticari araçlarda 'da başlayacak zorunlu uygulaması öncesinde bakım merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Sürücülerin son günlerde işletmelere yönelmesiyle hareketlilik artarken, Lastik Bakım Merkezi Müdürü Ümit Sel'den sürücülere kritik uyarılar geldi. 

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2 gün sonra başlıyor! Uzmanından kritik uyarı: Son güne bırakmayın

KIŞ LASTİĞİNDE 7 DERECE UYARISI

Lastik Bakım Merkezi Müdürü Ümit Sel, kış lastiği değişimlerinde yoğunluğun başladığını belirterek, "Öncelikle hepinize iyi yayınlar diliyorum. Malum, yoğunluk başladı. 15 Kasım geldi. Ticari araçlarda kış lastiği zorunlu. Sürücüler de can güvenlikleri için buna uyuyor. Bu nedenle yoğunluğumuz var. Aslında mantıklı olan sadece kar yağmasını beklememek. Hava sıcaklığında sihirli bir rakam var, biliyorsunuz. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman kış lastiğinin mutlaka takılması lazım. Biz de sürekli bu konuda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2 gün sonra başlıyor! Uzmanından kritik uyarı: Son güne bırakmayın

"15 KASIM'I BEKLEMEMEKTE FAYDA VAR"

Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğünü hatırlatan Sel, kış lastiği değişiminin geciktirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Mesela bugün sabah uyandığımızda hava sıcaklığı eksilerdeydi. Yani kış lastiğini takma zamanı artık gelmiş demektir. İlla 15 Kasım'ı beklememekte fayda var. Çünkü 15 Kasım'da her sene yoğunluk oluyor. Hem biz sorun yaşıyoruz hem de insanlar mağdur oluyor. Bu durum bizi de mahcup ediyor. Mağduriyet oluşmaması ve sıkıntı yaşanmaması için sürücülerin daha erken gelmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2 gün sonra başlıyor! Uzmanından kritik uyarı: Son güne bırakmayın

SÜRÜCÜLERE SON GÜNE BIRAKMAYIN ÇAĞRISI

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte lastik bakım merkezlerindeki hareketlilik artarken, Ümit Sel, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği değişimlerini son güne bırakmamalarını tavsiye etti.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2 gün sonra başlıyor! Uzmanından kritik uyarı: Son güne bırakmayın
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