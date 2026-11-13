8 kişi katletmişti: Afyonkarahisar canisi hakkında yeni karar

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İstanbul
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi vahşice katleden cani hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Saldırının ardından araçla Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine kaçan Arif Sefa Ö., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilmişti.
6 Kasım’dan bu yana Afyonkarahisar’da tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.’nün, güvenlik tedbirleri kapsamında İzmir’deki bir cezaevine nakledildiği bildirildi.
İhsaniye ilçesinde biçerdöver satışı nedeniyle çıkan anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesiyle başladı. Arif Sefa Ö., Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak’ı (56) pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli, daha sonra kaçmak amacıyla araçlarını gasbetmeye çalıştığı Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir’i (46) de öldürdü.