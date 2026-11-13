Afyonkarahisar’da 8 kişiyi vahşice katleden cani hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ 8 kişi katletmişti: Afyonkarahisar canisi hakkında yeni karar Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdükten sonra yakalanan Arif Sefa Ö.'nün güvenlik tedbirleri kapsamında İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği bildirildi. Saldırının ardından araçla Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçan Arif Sefa Ö. güvenlik güçlerince yakalanmıştı. 6 Kasım'dan bu yana Afyonkarahisar'da tutuklu bulunan şüpheli İzmir'e nakledildi. Olay, İhsaniye ilçesinde biçerdöver satışı nedeniyle çıkan anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesiyle başlamıştı. Şüpheli, pompalı tüfekle Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Noman Toprak'ı öldürdü. Daha sonra araçlarını gasbetmeye çalıştığı Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen, öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'i de öldürdü.

Saldırının ardından araçla Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine kaçan Arif Sefa Ö., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

İZMİR'E NAKLEDİLDİ

6 Kasım’dan bu yana Afyonkarahisar’da tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.’nün, güvenlik tedbirleri kapsamında İzmir’deki bir cezaevine nakledildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İhsaniye ilçesinde biçerdöver satışı nedeniyle çıkan anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesiyle başladı. Arif Sefa Ö., Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak’ı (56) pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli, daha sonra kaçmak amacıyla araçlarını gasbetmeye çalıştığı Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir’i (46) de öldürdü.