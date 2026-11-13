Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:54

8 kişi katletmişti: Afyonkarahisar canisi hakkında yeni karar

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Ö.’nün tutuklu bulunduğu cezaevinden güvenlik gerekçesiyle İzmir’e nakledildiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
8 kişi katletmişti: Afyonkarahisar canisi hakkında yeni karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:54

’da 8 kişiyi vahşice katleden cani hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

HABERİN ÖZETİ

8 kişi katletmişti: Afyonkarahisar canisi hakkında yeni karar

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdükten sonra yakalanan Arif Sefa Ö.'nün güvenlik tedbirleri kapsamında İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği bildirildi.
Saldırının ardından araçla Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçan Arif Sefa Ö. güvenlik güçlerince yakalanmıştı.
6 Kasım'dan bu yana Afyonkarahisar'da tutuklu bulunan şüpheli İzmir'e nakledildi.
Olay, İhsaniye ilçesinde biçerdöver satışı nedeniyle çıkan anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesiyle başlamıştı.
Şüpheli, pompalı tüfekle Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Noman Toprak'ı öldürdü.
Daha sonra araçlarını gasbetmeye çalıştığı Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen, öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'i de öldürdü.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Saldırının ardından araçla ’in ilçesine kaçan Arif Sefa Ö., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

8 kişi katletmişti: Afyonkarahisar canisi hakkında yeni karar

İZMİR'E NAKLEDİLDİ

6 Kasım’dan bu yana Afyonkarahisar’da tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.’nün, güvenlik tedbirleri kapsamında ’deki bir cezaevine nakledildiği bildirildi.

8 kişi katletmişti: Afyonkarahisar canisi hakkında yeni karar

NE OLMUŞTU?

İhsaniye ilçesinde biçerdöver satışı nedeniyle çıkan anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesiyle başladı. Arif Sefa Ö., Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak’ı (56) pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli, daha sonra kaçmak amacıyla araçlarını gasbetmeye çalıştığı Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir’i (46) de öldürdü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü! Mahkemede söylediği sözler şaşkına çevirdi
18 işçinin can verdiği fabrikanın patronunun lüks sevdası: 80 araçlık koleksiyon gündemde
ETİKETLER
#izmir
#Eskişehir
#Afyonkarahisar
#seyitgazi
#Arif Sefa Ö
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.