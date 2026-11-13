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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:17

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs alarmı: Elinde bayraklarla aracının üzerine çıktı

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halindeki bir kişi aracını durdurarak üzerine çıktı. Elinde silah bulunan kişinin diğer elinde de bayraklar olduğu görüldü. Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, köprü yolu iki şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:17

’da ’nün girişinde bir kişi, aracını durdurup elinde silahla üzerine çıktı. Polis ekiplerinin müzakeresi devam ederken bölgeye Özel Harekat polisleri de sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs alarmı: Elinde bayraklarla aracının üzerine çıktı

Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde silahlı bir kişi paniğe neden oldu.
Kişi, aracını durdurarak üzerine çıktı.
Elinde silahla beklemeye başladı.
Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs alarmı: Elinde bayraklarla aracının üzerine çıktı

İSRAİL'İ PROTESTO ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bir elinde bayraklar bulunan şahsın diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü. Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs alarmı: Elinde bayraklarla aracının üzerine çıktı

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.

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