15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs alarmı: Elinde bayraklarla aracının üzerine çıktı

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İstanbul
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde bir kişi, aracını durdurup elinde silahla üzerine çıktı. Polis ekiplerinin müzakeresi devam ederken bölgeye Özel Harekat polisleri de sevk edildi.
Bir elinde bayraklar bulunan şahsın diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü. Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.