İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde bir kişi, aracını durdurup elinde silahla üzerine çıktı. Polis ekiplerinin müzakeresi devam ederken bölgeye Özel Harekat polisleri de sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs alarmı: Elinde bayraklarla aracının üzerine çıktı İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde silahlı bir kişi paniğe neden oldu. Kişi, aracını durdurarak üzerine çıktı. Elinde silahla beklemeye başladı.

İSRAİL'İ PROTESTO ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bir elinde bayraklar bulunan şahsın diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü. Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.