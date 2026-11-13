Ekin Koç, Alp Navruz'u fotoğraflardan mı sildi? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor!

COP31 etkinliğine katılan Ekin Koç'un kaplumbağa pelüşüyle verdiği pozlar da paylaşımın öne çıkan kareleri arasındaydı. Ancak etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarla Koç'un yayımladığı gönderi arasındaki farklılık, "Ekin Koç, Alp Navruz'u fotoğraflardan mı çıkardı?" sorusunu beraberinde getirdi. İddianın ardından gözler iki oyuncu arasındaki olası ilişkiye çevrildi.

EKİN KOÇ, COP31 ETKİNLİĞİNDEN KARELER PAYLAŞTI

Muhtemel Aşk dizisinde Kadir karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ekin Koç, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamındaki etkinliklere katılan ünlü isimler arasında yer aldı. Etkinlikte Meryem Uzerli, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün gibi tanınmış isimler de bulundu.

Koç, organizasyondan çekilen fotoğraflarını hem sosyal medya gönderisinde hem de hikâyesinde takipçileriyle paylaştı. Özellikle COP31 temalı kaplumbağa pelüşüyle verdiği poz dikkat çekti. İklim değişikliği konusuna da değinen oyuncu, COP31'in bir parçası olmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLARDAKİ ALP NAVRUZ DETAYI GÜNDEM OLDU

Etkinlik sırasında çekilen bazı görüntülerde Ekin Koç'un arka planında Alp Navruz'un da bulunduğu görüldü. Ancak Koç'un kendi hesabında yayımladığı fotoğraflarda Navruz'un yer almaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Fotoğraflar arasındaki bu farklılık, Koç'un Alp Navruz'u karelerden özellikle çıkarıp çıkarmadığına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmazken, fotoğraflardaki ayrıntı sosyal medyada konuşulmaya devam etti.

ALP NAVRUZ VE AYÇA AYŞİN TURAN'IN GEÇMİŞTEKİ İLİŞKİSİ

Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın yolları, 2021 yılında Star TV ekranlarında yayımlanan Ada Masalı dizisinde kesişmişti. Dizide Haziran ve Poyraz karakterlerine hayat veren ikili, ekran uyumlarını gerçek hayata da taşıyarak aşk yaşamaya başlamıştı.

Yaklaşık bir yıl süren birliktelik, Ekim 2022'de sona ermişti. Ayrılıklarının ardından kendi yollarına devam eden iki oyuncu, geçmişteki ilişkileriyle zaman zaman magazin gündeminde yer almaya devam etti.

EKİN KOÇ VE AYÇA AYŞİN TURAN ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI PROJEDE

Ayça Ayşin Turan ile Ekin Koç ise ilk kez Netflix'te yayımlanan İnandır Beni filminde birlikte kamera karşısına geçmişti. Sahra ve Deniz karakterleriyle izleyici karşısına çıkan ikili, daha sonra Vicdansız dizisinde yeniden bir araya geldi.

İki oyuncunun yolları son olarak Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisinde kesişti. Böylece Koç ve Turan, üçüncü kez aynı projede başrolleri paylaştı. Ekin Koç'un COP31 paylaşımındaki Alp Navruz ayrıntısının gündeme gelmesi de bu geçmiş nedeniyle magazin dünyasında ayrıca ilgi uyandırdı. Şimdilik fotoğraflardaki farklılığın nedeni bilinmiyor. Koç'un Alp Navruz'u özellikle karelerden çıkardığı yönündeki iddialar ise henüz doğrulanmış değil.