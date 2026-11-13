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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:59

Bahar Candan yine ezber bozdu! Acısını bile paylaşıma çevirdi, ‘Pes artık’ dedirtti

Katıldığı moda yarışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, geçtiğimiz yıl ablası Nihal Candan’ı kaybetmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ezer bozmaya devam ediyor. Görünür olma duygusuna kapılan Bahar Candan, ablasının acısını bile paylaşıma çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘Pes artık’ dedirttirdi. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Bahar Candan yine ezber bozdu! Acısını bile paylaşıma çevirdi, ‘Pes artık’ dedirtti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:59

Sosyal medyada oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline gelen , bir moda programıyla geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştı. Ancak 20 Haziran 2025’te ablası ’ı uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza nedeniyle kaybetmişti. ’nin haberine göre, ablasının kaybından sonra sosyal medya paylaşımlarıyla ezber bozmaya devam eden Bahar Candan bu sefer ‘pes artık’ dedirten paylaşımıyla acısını bile sosyal medya da etkileşime çevirdi.

BAHAR CANDAN YİNE EZBER BOZDU!

Son zamanlarda oldukça gündeme gelen Bahar Candan, geçtiğimiz yıl yaşadığı duygusal çöküntünün ardından ezber bozmaya devam ediyor. Öyle ki 20 Haziran 2025 yılında bir moda programıyla geniş kitlelerce tanınan ablası Nihal Candan’ı anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle kaybeden Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarına hız kazandırdı.

Bahar Candan yine ezber bozdu! Acısını bile paylaşıma çevirdi, ‘Pes artık’ dedirtti

Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık’ın haberine göre, günümüz dünyasında sosyal medya da meydana gelen ‘görünür olma’ bağımlılığı nedeniyle herkes yaşanan her anını paylaşmasıyla mahremiyet konusunu oldukça dışarıda bıraktı. Öyle ki sosyal medya kullanıcıları artık paylaşımlarını kendi için değil de takipçileri için yapmaya başladı.

Bahar Candan yine ezber bozdu! Acısını bile paylaşıma çevirdi, ‘Pes artık’ dedirtti

Sosyal medyanın oluşturduğu bu dünya insanlar için ilgi görmek ve her geçen gün sınırı aşmaya doğru gitmeye başladı. Kullanıcıların yaptığı paylaşımlar kısa süre de büyük ilgi görürken diğer bir yandan da ortaya trajedik olayların ortaya çıkmasına neden oldu.

Bahar Candan yine ezber bozdu! Acısını bile paylaşıma çevirdi, ‘Pes artık’ dedirtti

Bunlardan biri de katıldığı moda programıyla geniş kitlelerce tanınan Bahar Candan oldu. Özellikle de ablasının kaybının ardından yaptığı paylaşımlar oldukça dikkat çekerken her anını paylaşması görenleri şoke etmeye devam ediyor.

Bahar Candan yine ezber bozdu! Acısını bile paylaşıma çevirdi, ‘Pes artık’ dedirtti

ACISINI BİLE PAYLAŞIMA ÇEVİRDİ, ‘PES ARTIK’ DEDİRTTİ

Nihal Candan’ın yaşadıklarından dolayı eriyip gitmesi Bahar Candan için zorlu bir süreç olmaktan çıktığı iddia ediliyor. Bahar Candan’ın kaybının ardından derin bir hüzne ve sarsıntıya gireceği düşünülürken acısını bile paylaşıma çevirmesi gözlerden kaçmadı. Önce babasının kendisine attığı sitemkar mesajı yayınlamaya başlamasının ardından bir dijital platformun gecesine kameralar önünde davetsiz girme ısrarı çok konuşulmuştu.

Bahar Candan yine ezber bozdu! Acısını bile paylaşıma çevirdi, ‘Pes artık’ dedirtti

Ailesi ve kendisi için önemli olan mahrem konuları bile birer etkileşime çeviren Bahar Candan, ablasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda bile konuşma şekli ve tavrıyla çok konuşulurken sosyal medyanın getirmiş olduğu ‘her şeyi gösterme’ çabası nedeniyle hayatlar şoke eden derece de körleşmeye doğru gidiyor. Bu durumda pek çok kullanıcı tarafından ‘pes artık’ dedirten sözlerden biri oluyor.

Bahar Candan yine ezber bozdu! Acısını bile paylaşıma çevirdi, ‘Pes artık’ dedirtti

Bahar Candan’ın da yapmış olduğu her paylaşım takip edilirken dikkat çekiyor. Öyle ki ablasının bir fotoğrafıyla paylaşım yapmış altına da ‘Ben tatile gideceğim, sen evdesin abla’ sözlerini yazması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekmiş, eleştirilerinin hedefi haline gelmişti.

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