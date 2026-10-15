Bahar Candan eve yağmur suyu girince babasına sitem etti! Paylaşımı pes dedirtti

İstanbul'daki sağanak etkisini sürdürürken, geçtiğimiz gün yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşan Bahar Candan, açıklamalarıyla pes dedirtti. Murat Boz ve Demet Özdemir gibi sanatçıların mahsur kaldığı zorlu günde bir paylaşımda Bahar Candan'dan geldi. Evinin içine yağmur suyu girdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen, babasına sitem etti. Yolların suyla dolduğu, ev ve iş yerlerini su bastığı zorlu günde Bahar Candan'ın paylaşımı dikkat çekti. Bakın, Bahar Candan babasına sosyal medyadan hangi sözlerle seslendi...

İSTANBUL'DAKİ SAĞANAK SONRASI BAHAR CANDAN'IN EVİNE SU GİRDİ!

İstanbul'daki sağanağın hayatı olumsuz etkilemesinin ardından ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Başta Murat Boz ve Demet Özdemir olmak üzere birçok sanatçı ve vatandaş zor durumda kaldı. Boz ve Özdemir'in stüdyoda mahsur kalmasının ardından bir paylaşım da ünlü fenomen Bahar Candan'dan geldi.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle birçok ilde su baskınları meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su bastığı zorlu günde ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları da magazin gündeminde yerini aldı. 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen şiddetli yağışın en çok konuşulan haberlerinden biri de Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'ndan gelmişti. Çekim için bölgede bulunan Murat Boz ve Demet Özdemir, çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını duyurmuştu.

Elektriklerin kesildiği ve su seviyesinin yükseldiği gün, sosyal medyadan peş peşe yardım çağrıları geldi. Murat Boz ve Demet Özdemir gibi sanatçıların mahsur kaldığı zorlu günde bir paylaşımda Bahar Candan'dan geldi. Candan, İstanbul'daki sağanak yağmurunun ardından evine giren suyu görünce sitem etti. Dikkat çeken bir paylaşımda bulunan ünlü fenomen, evine yağmur suyu giren anları paylaşıp babasına seslendi.

"BURADA NASIL YAŞAYACAĞIM?"

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla zaman zaman gündemde yerini alan Bahar Candan, İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası babasına sitem etti. İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Candan, paylaşımıyla babasına seslendi. Kısa sürede popülerliğini artırarak sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri haline gelen ünlü fenomenin, İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası oturduğu rezidansı etkilendi.

Evinin camlarından içeri yağmur suyunun girdiğini açıklayan Bahar Candan, yaşadığı durumu telefonuyla kayda alıp sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında suyun eve girdiği noktaları gösterirken babasına sitem eden ünlü fenomen, adeta pes dedirtti. Yağmurun evin içine kadar ulaşmasına tepki gösteren Candan, "Ben burada nasıl yaşayacağım baba?" sözleriyle yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

İşte Benim Stilim yarışmasının ardından zamanla sosyal medya fenomeni haline gelen Bahar Candan, pek çok kişinin zor saatler yaşadığı İstanbul'daki sağanak sonrası paylaşımıyla adeta pes dedirtti. Yolların suyla dolduğu, ev ve iş yerlerini su bastığı zorlu günde birçok vatandaş çeşitli noktalarda mahsur kaldı. Evinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Candan, yağıştan etkilendiği anları babasına sitem ederek dile getirdi.