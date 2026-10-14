Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:46

Murat Boz'dan yardım çağrısı: 'Yüzlerce çalışanla mahsur kaldık'

İstanbul'da etkili olan aşırı yağış yüzünden ünlü şarkıcı Murat Boz ekibiyle birlikte mahsur kaldığını açıkladı. Program çekimi sırasında stüdyosunu su basan şarkıcı Murat Boz, elektriklerin kesildiğini ve yüzlerce kişiyle birlikte mahsur kaldıklarını belirterek yetkililerden acil destek istedi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:46

’da aşırı yağış nedeniyle birçok noktayı su bastı. Ayazağa’da program çekerken bulunduğu stüdyoyu su basan şarkıcı , o anları görüntüleyerek yardım istedi.

HABERİN ÖZETİ

Murat Boz'dan yardım çağrısı: 'Yüzlerce çalışanla mahsur kaldık'

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle Ayazağa'daki bir stüdyoyu su basan şarkıcı Murat Boz, mahsur kaldıklarını duyurarak yardım istedi.
İstanbul'da aşırı yağış birçok noktayı su bastı.
Şarkıcı Murat Boz, Ayazağa'da program çektiği stüdyoyu su bastığını paylaştı.
Boz, bölgede elektriklerin kesildiğini ve yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldıklarını belirtti.
Yetkililerden acil destek beklediklerini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

MURAT BOZ: YÜZLERCE ÇALIŞANLA BİRLİKTE STÜDYODA MAHSUR KALDIK

Şarkıcı Murat Boz, Maslak-Ayazağa’daki program yaptığı stüdyonun bulunduğu bölgede nedeniyle mahsur kaldıklarını açıkladı. Bölgede elektriklerin kesildiğini ve stüdyoları su bastığını belirten Boz, "Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Heryer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Murat Boz'dan yardım çağrısı: 'Yüzlerce çalışanla mahsur kaldık'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM’dan İstanbul için acil yağış uyarısı: Rekor yağış ölçüldü, saat 22.00’ye kadar risk sürüyor
İstanbul'da kabus yağış: Yollar çöktü, dereler taştı, öğrenciler ve sürücüler mahsur kaldı
ETİKETLER
#İstanbul
#murat boz
#Su Baskını
#Ayazağa
#Phoenix Stüdyoları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.