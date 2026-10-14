İstanbul’da aşırı yağış nedeniyle birçok noktayı su bastı. Ayazağa’da program çekerken bulunduğu stüdyoyu su basan şarkıcı Murat Boz, o anları görüntüleyerek yardım istedi.

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HABERİN ÖZETİ Murat Boz'dan yardım çağrısı: 'Yüzlerce çalışanla mahsur kaldık' İstanbul'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle Ayazağa'daki bir stüdyoyu su basan şarkıcı Murat Boz, mahsur kaldıklarını duyurarak yardım istedi. İstanbul'da aşırı yağış birçok noktayı su bastı. Şarkıcı Murat Boz, Ayazağa'da program çektiği stüdyoyu su bastığını paylaştı. Boz, bölgede elektriklerin kesildiğini ve yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldıklarını belirtti. Yetkililerden acil destek beklediklerini ifade etti.

MURAT BOZ: YÜZLERCE ÇALIŞANLA BİRLİKTE STÜDYODA MAHSUR KALDIK

Şarkıcı Murat Boz, Maslak-Ayazağa’daki program yaptığı stüdyonun bulunduğu bölgede su baskını nedeniyle mahsur kaldıklarını açıkladı. Bölgede elektriklerin kesildiğini ve stüdyoları su bastığını belirten Boz, "Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Heryer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.