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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:31

AKOM’dan İstanbul için acil yağış uyarısı: Rekor yağış ölçüldü, saat 22.00’ye kadar risk sürüyor

AKOM, megakentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışa ilişkin uyarıda bulundu. Bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı 210 kilograma ulaşırken, yağışların saat 22.00'ye kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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AKOM’dan İstanbul için acil yağış uyarısı: Rekor yağış ölçüldü, saat 22.00’ye kadar risk sürüyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:31

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu bazı ilçelerde ölçülen metrekareye düşen yağış miktarları rekor seviyelere ulaştı.   

HABERİN ÖZETİ

AKOM’dan İstanbul için acil yağış uyarısı: Rekor yağış ölçüldü, saat 22.00’ye kadar risk sürüyor

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarlarında rekor seviyeler ölçülürken, yağışların saat 22.00'ye kadar süreceği bildirildi.
AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışlar etkili oldu.
Bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarları rekor seviyelere ulaştı.
AKOM, yağışların saat 22.00'ye kadar etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

TEHLİKE SAAT 22.00'YE KADAR DEVAM EDECEK

AKOM tarafından yapılan açıklamada, yağışların saat 22.00'ye kadar etkisini sürdüreceği bildirilirken vatandaşların taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

"İlimizde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle bazı ilçelerimizde metrekareye düşen yağış miktarları yüksek seviyelere ulaşmıştır.

İlçelerimizde ölçülen yağış miktarları:

Arnavutköy: 130 kg/m²
Beykoz: 210 kg/m²
Eyüpsultan: 170 kg/m²
Sarıyer: 170 kg/m²
Büyükçekmece: 120 kg/m²

Meteorolojik değerlendirmelere göre, kuvvetli sağanak yağışların söz konusu ilçelerimizde bugün saat 22.00'ye kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir.
Vatandaşlarımızın dikkatine!

Kuvvetli yağışlar nedeniyle özellikle yollarda ve alçak kesimlerde su baskını, dere yataklarında ise taşkın riski bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın;

  • Su birikintilerinin bulunduğu yollarda dikkatli olmaları,
  • Dere yataklarından ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları,
  • Zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmamaları,
  • Olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur.

Su baskını, taşkın ve benzeri olumsuzluklarda ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olarak gelişmeleri takip ediyor, tüm vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz."

AKOM’dan İstanbul için acil yağış uyarısı: Rekor yağış ölçüldü, saat 22.00’ye kadar risk sürüyor
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