Sağanak zincirleme kazaya neden oldu! İstanbul'da 5 araç birbirine girdi

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İstanbul
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sağanak yağış sırasında 2 ticari taksi, seyir halindeki bir otomobil ve yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobil çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan araçlar ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.