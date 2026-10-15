Demet Özdemir ve Murat Boz'u polisler botlarla kurtardı! İstanbul'daki şiddetli yağışta mahsur kalmışlardı, o anlar

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İstanbul
İstanbul’da şiddetli yağışın ardından yaşanan su baskını, ünlü isimlere zor anlar yaşattı. Sarıyer Ayazağa’daki Phoenix Stüdyoları’nda mahsur kalan Murat Boz, Demet Özdemir ve diğer kişiler, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye tahliye edildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yetkililere yardım çağrısında bulunan Murat Boz, araçların suda yüzdüğünü ve kadın çalışanları binanın üst katına yönlendirdiklerini aktarmıştı.
Murat Boz, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: Şu an acil bir durum olduğu için canlı yayın açmak zorunda kaldım. Ayazağa'daki Cendere Phoenix Stüdyoları'nda çalışanlarla ve ekiplerle birlikte mahsur kaldık. Yollar yaklaşık 2 metre su altında ve bulunduğumuz stüdyoyu da su basıyor. Kadın arkadaşlarımızı üst kattaki alana çıkardık ancak burası da en fazla 30-35 kişinin kalabileceği kapasitede. Biz de ekiplerle birlikte suyun daha fazla yükselmemesi için bekliyoruz.
Gördüğünüz gibi araçlar suyun üzerinde yüzüyor ve stüdyonun içi tamamen suyla dolmuş durumda. AFAD'dan, belediyeden ve İstanbul İtfaiyesi'nden acil yardım ve tahliye talep ediyoruz. İçeride yaklaşık 200-250 kişi mahsur kaldık. İnternetimiz de çok kısıtlı, yayına ne kadar devam edebileceğimi bilmiyorum. Rica ediyorum, bu görüntüleri mümkün olduğunca çok kişiyle paylaşın.
Sosyal medya üzerinden yardım isteyen Demet Özdemir, yaşadıkları tehlikeyi "Bulunduğumuz binada su yükseliyor, lütfen yardım edin" sözleriyle duyurmuştu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, su seviyesinin yükselmesi ve akıntının şiddeti nedeniyle karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktaya botlarla ulaştı.
Murat Boz da sabaha karşı yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Merak eden, arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Ben hâlâ içerideyim, iyiyim merak etmeyin. Tahliyeler başladı, peyderpey devam ediyor. Şu an bizimle birlikte tahliye olmayı bekleyen çok sayıda insan var. Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz sağ olsunlar buradalar, tahliyeler için büyük çaba gösteriyorlar. Hepsine emekleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sabaha kadar burada bekleyen tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sağ salim çıkacağız. Dualarınızı eksik etmeyin"
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda Murat Boz ve Demet Özdemir'in yanı sıra stüdyoda mahsur kalan diğer çalışanlar da botlarla güvenli bölgeye ulaştırılarak kurtarıldı.