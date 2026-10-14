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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:56

Murat Boz mahsur kaldı! Sosyal medyadan yardım istedi: Her yeri su bastı

İstanbul'da meydana gelen aşırı yağış sonrası sanatçı Murat Boz, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Ayazağa'da program çekerken stüdyonun su basması sonrasında Murat Boz mahsur kaldı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:56

Bugün 'da yaşanan yağış sonrası yollarda mahsur kalanların yanında da stüdyoda mahsur kaldı. O anları paylaşarak sosyal medyadan yardım istedi.

HABERİN ÖZETİ

Murat Boz mahsur kaldı! Sosyal medyadan yardım istedi: Her yeri su bastı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da yaşanan yağış sonrası Murat Boz, Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kaldı ve sosyal medyadan yardım istedi.
Murat Boz, program çekimi için bulunduğu Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda yağmur nedeniyle mahsur kaldı.
Stüdyoları su bastığı ve elektriklerin kesildiği belirtildi.
Yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldıklarını belirten Boz, yetkililerden acil destek istedi.
Su seviyesinin yükseldiğini belirterek acil tahliye talebinde bulundu.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

MURAT BOZ NEREDE MAHSUR KALDI, NE OLDU?

Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgede program çekimi için orada olan Murat Boz, yağmurdan dolayı mahsur kaldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile her yeri su bastığını paylaştı. Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgede ekibi ile birlikte mahsur kaldı. Yükselen sular ile mücadele eden sanatçı yetkililerden yardım istedi.

Murat Boz mahsur kaldı! Sosyal medyadan yardım istedi: Her yeri su bastı

MURAT BOZ VE EKİBİNE NE OLDU?

Program çekimi esnasında stüdyodu su basması nedeniyle mahsur kalan Murat Boz, takipçilerinden yardım istedi. "Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Heryer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" sözleri ile paylaşım yapan Boz, o anları kamera kaydına aldı.

Murat Boz mahsur kaldı! Sosyal medyadan yardım istedi: Her yeri su bastı

"ACİLEN TAHLİYE LÜTFEN"

Stüdyoda çekim esnasında su basması sonrasında Murat Boz, sosyal medya hesabından yardım istedi. "Su gittikçe yükseliyor, acil tahliye" sözleri ile yardım isteyen Boz, o anları paylaştı.

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#İstanbul
#murat boz
#Phoenix Stüdyoları
#Maslak Ayazağa
#Magazin
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