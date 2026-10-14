Murat Boz mahsur kaldı! Sosyal medyadan yardım istedi: Her yeri su bastı

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İstanbul
Bugün İstanbul'da yaşanan yağış sonrası yollarda mahsur kalanların yanında Murat Boz da stüdyoda mahsur kaldı. O anları paylaşarak sosyal medyadan yardım istedi.
Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgede program çekimi için orada olan Murat Boz, yağmurdan dolayı mahsur kaldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile her yeri su bastığını paylaştı. Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgede ekibi ile birlikte mahsur kaldı. Yükselen sular ile mücadele eden sanatçı yetkililerden yardım istedi.
Program çekimi esnasında stüdyodu su basması nedeniyle mahsur kalan Murat Boz, takipçilerinden yardım istedi. "Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Heryer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" sözleri ile paylaşım yapan Boz, o anları kamera kaydına aldı.
Stüdyoda çekim esnasında su basması sonrasında Murat Boz, sosyal medya hesabından yardım istedi. "Su gittikçe yükseliyor, acil tahliye" sözleri ile yardım isteyen Boz, o anları paylaştı.