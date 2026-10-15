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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:36

İstanbul’da sel felaketinin ardından uzman isim uyardı: Toprak suya doydu, asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul'da aşırı yağışlar sele ve su taşkınlarına neden olurken gözler önümüzdeki yağışlı günlere çevrildi. Yağışın hafta boyunca sürmesi beklenirken Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, doygun zemin, suyla dolan yollar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yeni risklere dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:36

’da aşırı sağanak sele neden olurken önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceği bildirildi. İstanbul’da , su baskınları, trafikte aşırı yoğunluk, yol çökmeleri ve ağaç devrilmelerini beraberinde getirmişti.

İstanbul’da sel felaketinin ardından uzman isim uyardı: Toprak suya doydu, asıl tehlike şimdi başlıyor

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bugünkü yağışın yarına etkilerini sıralayarak özellikle sabah saatlerinde su baskını, ağaç devrilmesi ve trafik aksaklıkları yaşanabileceğine dikkat çekti.

İstanbul’da sel felaketinin ardından uzman isim uyardı: Toprak suya doydu, asıl tehlike şimdi başlıyor

TOPRAK SUYA DOYDU, ASIL TEHLİKE ŞİMDİ BAŞLIYOR

Öte yandan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul’da etkili olan 104 milimetrelik yağışın toprağın su tutma kapasitesini büyük ölçüde doldurduğuna dikkat çekti. Kadıoğlu, bu nedenle yarın düşecek 15-20 milimetrelik yağışın bile kuru zeminde 40-50 milimetrelik yağışın oluşturacağı yüzey akışına yakın bir etki oluşturabileceğini belirtti. Riskin yalnızca yeni yağış miktarıyla değil, iki günün birleşik etkisiyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

SEBEP–SONUÇ ZİNCİRİ: BUGÜNKÜ YAĞIŞ YARINI NASIL ETKİLER?

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

· Doygun zemin → artan yüzey akışı: 104 mm’lik yağış toprağın tutma kapasitesini büyük ölçüde doldurmuştur; dolayısıyla yarın 15–20 mm’lik bir yağış bile, kuru zeminde 40–50 mm’nin yaratacağı yüzey akışına yakın bir akış üretebilir. Bu nedenle risk, yalnızca yarının yağış miktarıyla değil, iki günün birleşik etkisiyle değerlendirilmelidir.

İstanbul’da sel felaketinin ardından uzman isim uyardı: Toprak suya doydu, asıl tehlike şimdi başlıyor

· Dolu drenaj → yeniden su birikmesi: Bugün taşan rögarlar, yaprak–çamurla tıkanan mazgallar ve su dolu alt geçitler gece boyunca boşalamazsa, sabah trafiğine doğru aynı noktalarda yeniden su birikmesi beklenir. Büyükdere Caddesi, TEM bağlantıları ve Ayazağa yönündeki çukur kesimler bu açıdan en hassas yerlerdir.

· Islak toprak + rüzgâr → ağaç devrilmesi: Islanan toprakta kök tutunması zayıflar; buna 60 km/sa civarı hamleler eklenince, bugün ayakta kalan ama zorlanmış ağaçların yarın sabah devrilme olasılığı normalden yüksektir. Kampüs içi ağaçlı yollar, otopark kenarları ve yaya aksları bu nedenle kontrol gerektirir.

İstanbul’da sel felaketinin ardından uzman isim uyardı: Toprak suya doydu, asıl tehlike şimdi başlıyor

· Gece birikimi → sabah trafiği: Gece 00.00–07.00 arasındaki yağış, sabah 07.00–09.30 trafiğinden hemen önce birikir; yani yola çıkanlar “yağmur hafifledi” gördüğü hâlde su birikmiş yollarla karşılaşabilir. Bugünkü aksamalar sonrasında ulaşım sisteminin de henüz normale dönmemiş olması, gecikmeleri büyütür.

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#Prof Dr Mikdat Kadıoğlu
#İtü Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
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