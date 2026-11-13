7 yıldır izlenen dev gezegen aniden kayboldu! Bilim insanları gizemli komşusunun peşinde

HER 8 GÜNDE BİR GÖRÜLÜYORDU, ARTIK ORTADA YOK

NASA'nın TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) uzay teleskobu tarafından keşfedilen TOI-2535 sistemi, Güneş'ten biraz daha küçük olan K sınıfı bir yıldızdan oluşuyor. Sistemdeki TOI-2535b ise sıcak Jüpiter olarak sınıflandırılan dev bir ötegezegen.

Yıldızına oldukça yakın bir yörüngede hareket eden gezegen, bir turunu yaklaşık 8 günde tamamlıyor. Astronomlar, ötegezegenleri tespit etmek için genellikle transit adı verilen geçiş yöntemini kullanıyor. Bir gezegen yıldızının önünden geçtiğinde, yıldızdan gelen ışıkta küçük bir azalma meydana geliyor. Bu değişimler sayesinde gezegenin büyüklüğü ve yörünge süresi hesaplanabiliyor.

Normal şartlarda bu geçişlerin belirli aralıklarla tekrarlanması bekleniyor. Ancak TOI-2535b'de işler pek de beklendiği gibi gitmedi. Yıllar boyunca izlenen gezegenin geçiş süreleri değişmeye başladı. Son gözlemlerde ise yıldızının önünden geçtiğine dair herhangi bir iz bulunamadı.