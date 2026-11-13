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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 08:51

Fernando Muslera futbola veda ediyor! Libertadores finali sonrasında kramponları asacak

Galatasaray’daki unutulmaz 14 yıllık kariyerinin ardından Arjantin ekibi Estudiantes’e transfer olan Fernando Muslera’dan futbol dünyasını sarsacak bir karar geldi. Uruguaylı efsane kaleci, Palmeiras ile oynanacak büyük finalin ardından kariyerini noktalaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fernando Muslera futbola veda ediyor! Libertadores finali sonrasında kramponları asacak
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 08:51

Türk futbolunun ve ’ın unutulmaz isimleri arasına adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera, kariyerine muhteşem bir zaferle son noktayı koymaya hazırlanıyor. 

Fernando Muslera futbola veda ediyor! Libertadores finali sonrasında kramponları asacak

Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 14 başarılı sezonun ardından rotasını ’e çeviren ve Estudiantes forması giymeye başlayan tecrübeli file bekçisiyle ilgili İspanyol ve Güney Amerika basınına yansıyan iddialar dikkat çekti.

Fernando Muslera futbola veda ediyor! Libertadores finali sonrasında kramponları asacak

El Espectador Deportes’in son dakika olarak geçtiği habere göre; 40 yaşındaki deneyimli eldiven, Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacak Copa Libertadores finalinin ardından profesyonel kariyerini noktalayacak.

ARJANTİN’DE TARİH YAZDI: ÖNCE LİG ŞAMPİYONLUĞU, ŞİMDİ LİBERTADORES

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra yeni adresi Estudiantes’te adeta ikinci baharını yaşayan Muslera, kısa süre içinde takımının vazgeçilmez lideri olmayı başardı. Arjantin Ligi’nde Estudiantes’in şampiyonluğa uzandığı yolda kilit rol oynamış; Racing ile oynanan nefes kesen final mücadelesinde penaltı atışlarında yaptığı kritik kurtarışlarla kupayı getiren isim olmuştu.

Fernando Muslera futbola veda ediyor! Libertadores finali sonrasında kramponları asacak

Güney Amerika’nın kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Copa Libertadores’te de kahramanlaşmaya devam eden Uruguaylı kaleci, Flamengo ile oynanan yarı final rövanş maçında adeta devleşti. Seri penaltı atışlarında tam 3 penaltı kurtararak takımını adeta tek başına finale taşıyan Muslera, Estudiantes’in Palmeiras ile kozlarını paylaşacağı dev finalin en büyük kozu konumunda.

Fernando Muslera futbola veda ediyor! Libertadores finali sonrasında kramponları asacak

KUPA İLE KAPANACAK EFSANE BİR KARİYER

Futbol dünyasında kazanmadık kupa bırakmayan, karakteri ve saha içindeki duruşuyla sadece Galatasaray taraftarının değil, tüm futbolseverlerin sevgisini kazanan Fernando Muslera’nın bu dev finalle birlikte kramponlarını asacağı öne sürülüyor. Yıllar süren Türkiye macerasının ardından Arjantin’de de adından sıkça söz ettiren tecrübeli kalecinin, sahada yaşayacağı bu muazzam finalle futbol sahalarına veda etmesi bekleniyor.

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#galatasaray
#Fernando Muslera
#Arjantin
#Futbol
#Estudiantes
#Copa Libertadores
#Spor
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