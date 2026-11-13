Emre Belözoğlu ilk transferini Arjantin'den yapıyor: Yıldız Tangocu için devlerle kıyasıya yarış!

Ara transfer döneminde kadrosunu savunma, orta saha ve hücum bölgelerine yapacağı takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de operasyon resmen başladı.

Takımın başına geçen teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda ilk hamlesini orta sahaya yapmayı planlayan Kanarya, transfer rotasında Güney Amerika pazarına ağırlık verdi.

BREZİLYA LİSTESİNİN ARDINDAN ROTA ARJANTİN

Daha önce Brezilya Ligi'nin öne çıkan isimlerinden Danilo ve Andre'yi transfer listesine dahil eden Sarı-Lacivertli yönetimin, scout ekiplerinin önerisiyle Arjantin'den sürpriz bir yeteneği daha yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe kurmaylarının, Arjantin futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici orta saha oyuncularından biri olan Milton Delgado'yu mercek altına aldığı belirtildi.

BOCA JUNİORS'TA PARLADI, MİLLİ TAKIM KAPISINI ARALADI

Altyapısından yetiştiği Arjantin devi Boca Juniors'ta özellikle bu sezon sergilediği olgun futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki ön libero, istikrarıyla göz dolduruyor. Boca Juniors formasıyla bugüne kadar 45 resmi karşılaşmada görev alan genç Tangocu, takımına 1 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Arjantin U20 Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Delgado'nun, performansını bu seviyede sürdürmesi halinde kısa süre içinde A Milli Takım kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İNGİLİZ DEVİ ASTON VİLLA DEVREDE

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği genç yıldız için Avrupa'dan da ciddi bir rakip çıktı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, bir süredir gözlemcileri aracılığıyla Milton Delgado'yu yakından izlettiği kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Villa yönetimi, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan önemli talipleri bulunan Boubacar Kamara'nın olası ayrılığına karşı B planını hazırladı. Kamara için Chelsea, Inter ve Al-Hilal'in resmi teklif hazırlığında olduğu ifade edilirken, Aston Villa'nın oluşacak boşluğu doldurmak adına ocak ayında Delgado için resmi adımları atacağı vurgulandı.