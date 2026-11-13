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 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 08:22
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 08:24

Emre Belözoğlu ilk transferini Arjantin'den yapıyor: Yıldız Tangocu için devlerle kıyasıya yarış!

Teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu yönetiminde ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için rotasını Arjantin'e kırdı. Brezilya'dan Danilo ve Andre'yi listesine alan Sarı-Lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki yıldız için İngiliz devi Aston Villa ile transfer yarışına gireceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Emre Belözoğlu ilk transferini Arjantin'den yapıyor: Yıldız Tangocu için devlerle kıyasıya yarış!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 08:22
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 08:24

Ara transfer döneminde kadrosunu savunma, orta saha ve hücum bölgelerine yapacağı takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen 'de operasyon resmen başladı. 

Emre Belözoğlu ilk transferini Arjantin'den yapıyor: Yıldız Tangocu için devlerle kıyasıya yarış!

Takımın başına geçen teknik direktör 'nun raporu doğrultusunda ilk hamlesini orta sahaya yapmayı planlayan Kanarya, transfer rotasında Güney Amerika pazarına ağırlık verdi.

Emre Belözoğlu ilk transferini Arjantin'den yapıyor: Yıldız Tangocu için devlerle kıyasıya yarış!

BREZİLYA LİSTESİNİN ARDINDAN ROTA ARJANTİN

Daha önce Brezilya Ligi'nin öne çıkan isimlerinden Danilo ve Andre'yi transfer listesine dahil eden Sarı-Lacivertli yönetimin, scout ekiplerinin önerisiyle 'den sürpriz bir yeteneği daha yakın takibe aldığı ortaya çıktı. 

Emre Belözoğlu ilk transferini Arjantin'den yapıyor: Yıldız Tangocu için devlerle kıyasıya yarış!

Fenerbahçe kurmaylarının, Arjantin futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici orta saha oyuncularından biri olan Milton Delgado'yu mercek altına aldığı belirtildi.

Emre Belözoğlu ilk transferini Arjantin'den yapıyor: Yıldız Tangocu için devlerle kıyasıya yarış!

BOCA JUNİORS'TA PARLADI, MİLLİ TAKIM KAPISINI ARALADI

Altyapısından yetiştiği Arjantin devi Boca Juniors'ta özellikle bu sezon sergilediği olgun futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki ön libero, istikrarıyla göz dolduruyor. Boca Juniors formasıyla bugüne kadar 45 resmi karşılaşmada görev alan genç Tangocu, takımına 1 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Arjantin U20 Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Delgado'nun, performansını bu seviyede sürdürmesi halinde kısa süre içinde A Milli Takım kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Emre Belözoğlu ilk transferini Arjantin'den yapıyor: Yıldız Tangocu için devlerle kıyasıya yarış!

İNGİLİZ DEVİ ASTON VİLLA DEVREDE

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği genç yıldız için Avrupa'dan da ciddi bir rakip çıktı. Premier Lig ekiplerinden 'nın, bir süredir gözlemcileri aracılığıyla Milton Delgado'yu yakından izlettiği kaydedildi.

Emre Belözoğlu ilk transferini Arjantin'den yapıyor: Yıldız Tangocu için devlerle kıyasıya yarış!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Villa yönetimi, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan önemli talipleri bulunan Boubacar Kamara'nın olası ayrılığına karşı B planını hazırladı. Kamara için Chelsea, Inter ve Al-Hilal'in resmi teklif hazırlığında olduğu ifade edilirken, Aston Villa'nın oluşacak boşluğu doldurmak adına ocak ayında Delgado için resmi adımları atacağı vurgulandı.

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#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Aston Villa
#Arjantin
#Futbol
#Milton Delgado
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