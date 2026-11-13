Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:52

Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi: Pazartesi günü ifade verecek

Son dakika haberi: Kara para soruşturmasında tutuklanan Ömer Sarıgül, etkin pişmanlık dilekçesi verdi. Ömer Sarıgül'ün pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi: Pazartesi günü ifade verecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:52

Sarıgül ailesine yönelik soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi: Pazartesi günü ifade verecek

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verirken, soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması devam ediyor.
Tutuklanan Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi.
Ömer Sarıgül'ün pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor.
Kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi: Pazartesi günü ifade verecek

PAZARTESİ İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi. Sarıgül'ün pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor.

Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi: Pazartesi günü ifade verecek

YENİ OPERASYON: 19 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Öte yandan Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında yeni düzenlendi. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında kararı çıkarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 19 şüpheliye gözaltı
42 ilde dev operasyon: Vatandaşların kimlik ve banka kartı bilgilerini Telegram'da satmışlar
ETİKETLER
#operasyon
#gözaltı
#kara para
#ömer sarıgül
#Sarıgül
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.