Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi: Pazartesi günü ifade verecek Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verirken, soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması devam ediyor. Tutuklanan Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi. Ömer Sarıgül'ün pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor. Kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

PAZARTESİ İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi. Sarıgül'ün pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor.

YENİ OPERASYON: 19 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Öte yandan Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.