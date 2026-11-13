Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi: Pazartesi günü ifade verecek

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İstanbul
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül etkin pişmanlık dilekçesi verdi. Sarıgül'ün pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor.
Öte yandan Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.