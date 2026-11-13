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Ekonomi
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 03:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı talimatı! AK Parti duyurdu: Vatandaşlarımız memnun olacak

Emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirecek düzenleme için kolları sıvadı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammıyla ilgili ekonomi yönetimine talimat verdiğini açıkladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanun çıkaracaklarını belirten Gül, düzenlemenin vatandaşları memnun edecek bir sonuç çıkacağını söyledi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 03:38

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili hükümetten dikkat çeken bir açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı talimatı! AK Parti duyurdu: Vatandaşlarımız memnun olacak

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emekli maaşı düzenlemesine ilişkin ekonomi yönetiminin çalışmalarını sürdürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimat verdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede ve MKYK'de ekonomi yönetimine emeklilerin hak ettiği maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatlar verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin çalışma yürütmektedir.
Gül, çalışmalar tamamlandıktan sonra düzenlemenin kanunlaşacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların enflasyon ve hayat pahalılığına ezdirilmemesi yönünde de talimatları olduğu vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Ankara'da Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, gazetecilerin sorularını cevapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Gül, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı 'ın verdiği talimatı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı talimatı! AK Parti duyurdu: Vatandaşlarımız memnun olacak

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI TALİMATI

Programda Abdulhamit Gül'e "Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusu yöneltildi. Emekli zammı için çalışmaların devam ettiğini belirten Gül, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı talimatı! AK Parti duyurdu: Vatandaşlarımız memnun olacak

"VATANDAŞLARIMIZ MEMNUN OLACAK"

Erdoğan'ın talimatının ardından Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 'ın emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda çalışma halinde olduğunu söyleyen Abdulhamit Gül, "Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı talimatı! AK Parti duyurdu: Vatandaşlarımız memnun olacak

ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI MESAJI

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları olduğunu da vurguladı.

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#mehmet şimşek
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#Vedat Işıkhan
#emekli maaşı
#Abdülhamit Gül
#Ekonomi
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