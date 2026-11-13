Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı talimatı! AK Parti duyurdu: Vatandaşlarımız memnun olacak

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İstanbul
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili hükümetten dikkat çeken bir açıklama geldi.
Ankara'da Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, gazetecilerin sorularını cevapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Gül, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı.
Programda Abdulhamit Gül'e "Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusu yöneltildi. Emekli zammı için çalışmaların devam ettiğini belirten Gül, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu." diye konuştu.
Erdoğan'ın talimatının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda çalışma halinde olduğunu söyleyen Abdulhamit Gül, "Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır." ifadelerini kullandı.
Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları olduğunu da vurguladı.