Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine çıkarmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayı zam tablosu yeniden hesaplandı.

Yeni projeksiyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,98, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,92 oranında enflasyon zammı öne çıkarken; masadaki refah payı senaryolarıyla en düşük maaşların ulaşacağı yeni rakamlar da netleşti.

İşte yeni projeksiyona göre yeniden şekillenen o rakamlar...



