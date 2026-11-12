Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine çıkarmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayı zam tablosu yeniden hesaplandı.
Yeni projeksiyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,98, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,92 oranında enflasyon zammı öne çıkarken; masadaki refah payı senaryolarıyla en düşük maaşların ulaşacağı yeni rakamlar da netleşti.
İşte yeni projeksiyona göre yeniden şekillenen o rakamlar...
TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini 1,5 puanlık artışla yüzde 29,5'e güncellendi. Raporda enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21, 2028 sonunda yüzde 13,5 ve 2029 sonunda yüzde 9 seviyesine gerileyeceği öngörüldü.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan hesaplamaya göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 9,98 olacak. Bu veriye göre oluşacak taban zam oranları ve en düşük maaşlar şöyle şekillendi:
Ekonomi yönetiminin ocak ayında tüm emeklileri kapsayacak şekilde 10 ila 20 puan arasında refah payı eklemesi de gündemde.
Yüzde 9,98 ve yüzde 7,92'lik enflasyon farkının üzerine refah payı uygulanması durumunda ortaya çıkacak yeni taban maaşlar şu şekilde sıralanıyor:
YÜZDE 10 REFAH PAYI UYGULANIRSA
YÜZDE 15 REFAH PAYI UYGULANIRSA
YÜZDE 20 REFAH PAYI UYGULANIRSA