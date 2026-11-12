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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 14:30
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:38
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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine çıkarmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayı zam tablosu yeniden hesaplandı. 

Yeni projeksiyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,98, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,92 oranında enflasyon zammı öne çıkarken; masadaki refah payı senaryolarıyla en düşük maaşların ulaşacağı yeni rakamlar da netleşti.

İşte yeni projeksiyona göre yeniden şekillenen o rakamlar...

 

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini 1,5 puanlık artışla yüzde 29,5'e güncellendi. Raporda enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21, 2028 sonunda yüzde 13,5 ve 2029 sonunda yüzde 9 seviyesine gerileyeceği öngörüldü.

 

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

YENİ TAHMİNE GÖRE OCAK 2027 ZAM ORANLARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan hesaplamaya göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 9,98 olacak. Bu veriye göre oluşacak taban zam oranları ve en düşük maaşlar şöyle şekillendi:

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zammı: %9,98 (En düşük maaş 23.552 TL'den 25.902 TL'ye çıkıyor)
  • Memur ve Memur Emeklisi Zammı: %7,92 (En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL'den 34.023 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.224 TL'den 75.785 TL'ye yükseliyor)

 

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

REFAH PAYI EKLENİRSE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI NE OLACAK?

Ekonomi yönetiminin ocak ayında tüm emeklileri kapsayacak şekilde 10 ila 20 puan arasında refah payı eklemesi de gündemde. 

Yüzde 9,98 ve yüzde 7,92'lik  enflasyon farkının üzerine refah payı uygulanması durumunda ortaya çıkacak yeni taban maaşlar şu şekilde sıralanıyor:

 

 

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

YÜZDE 10 REFAH PAYI UYGULANIRSA

  • En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: 28.492 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi: 37.423 TL

 

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

YÜZDE 15 REFAH PAYI UYGULANIRSA

  • En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: 29.787 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi: 39.126 TL

 

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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Memur ve emeklinin 2027 zam hesabı değişti

YÜZDE 20 REFAH PAYI UYGULANIRSA

  • En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: 31.082 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi: 40.827 TL

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