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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 12:59

Victor Osimhen için bomba transfer itirafı: 'Tüm parayı ona harcayın!'

Galatasaray'da sakatlığıyla taraftarı üzen Victor Osimhen için İtalya'dan gelen transfer itirafı ortalığı karıştırdı. Dünyaca ünlü dev kulübün teknik ekibine ve yönetimine açık çağrı yapan isim, "Ocak ayında tüm parayı ona harcayın" diyerek dev teklifin formülünü açıkladı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Victor Osimhen için bomba transfer itirafı: 'Tüm parayı ona harcayın!'
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 12:59

Süper Lig'de formasıyla gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen için transfer iddialarının arkası kesilmiyor. 

Victor Osimhen için bomba transfer itirafı: 'Tüm parayı ona harcayın!'

'nde Stuttgart mücadelesinde sakatlık yaşayan ve operasyon geçiren Nijeryalı golcü bir süredir takımdan ayrı kalırken, menajerlik ve transfer piyasasından gelen açıklamalar gündemi sarsmaya devam ediyor. 

Victor Osimhen için bomba transfer itirafı: 'Tüm parayı ona harcayın!'

JUVENTUS'A ÖNERİLDİ

Beşiktaş derbisine yetişmesi beklenen yıldız isimle ilgili İtalyan basınına konuşan 'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, çarpıcı bir teklifte bulundu.

Victor Osimhen için bomba transfer itirafı: 'Tüm parayı ona harcayın!'

Tuttomercatoweb'e özel açıklamalarda bulunan Penta, Juventus'un ocak ayında mutlaka bir santrafor takviyesi yapması gerektiğini vurgulayarak rotayı Osimhen'e çevirdi. Tecrübeli golcünün İtalyan devi için en doğru aday olduğunu savunan Penta, şu ifadeleri kullandı:

"Juve'nin gerçek hedefinin Ocak ayında bir santrafor olduğu açık. Ben Ocak ayında tüm parayı belki de Juve'ye gerçekten en yakın tek oyuncu olan Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir. Bugün Juve gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa, belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli. Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli denediler ama o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı, o da Spalletti'ydi, kendini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Çocuk şu anda tamamen kafası karışmış durumda."

Victor Osimhen için bomba transfer itirafı: 'Tüm parayı ona harcayın!'

GALATASARAY'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı süperstar, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 10 gol ve 3 asistle harika bir istatistiğe imza attı.

Victor Osimhen için bomba transfer itirafı: 'Tüm parayı ona harcayın!'
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#galatasaray
#victor osimhen
#Şampiyonlar Ligi
#juventus
#Futbol
#Nicola Penta
#Spor
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