Victor Osimhen için bomba transfer itirafı: 'Tüm parayı ona harcayın!'

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen için transfer iddialarının arkası kesilmiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart mücadelesinde sakatlık yaşayan ve operasyon geçiren Nijeryalı golcü bir süredir takımdan ayrı kalırken, menajerlik ve transfer piyasasından gelen açıklamalar gündemi sarsmaya devam ediyor.

JUVENTUS'A ÖNERİLDİ

Beşiktaş derbisine yetişmesi beklenen yıldız isimle ilgili İtalyan basınına konuşan Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, çarpıcı bir teklifte bulundu.

Tuttomercatoweb'e özel açıklamalarda bulunan Penta, Juventus'un ocak ayında mutlaka bir santrafor takviyesi yapması gerektiğini vurgulayarak rotayı Osimhen'e çevirdi. Tecrübeli golcünün İtalyan devi için en doğru aday olduğunu savunan Penta, şu ifadeleri kullandı:

"Juve'nin gerçek hedefinin Ocak ayında bir santrafor olduğu açık. Ben Ocak ayında tüm parayı belki de Juve'ye gerçekten en yakın tek oyuncu olan Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir. Bugün Juve gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa, belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli. Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli denediler ama o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı, o da Spalletti'ydi, kendini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Çocuk şu anda tamamen kafası karışmış durumda."

GALATASARAY'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı süperstar, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 10 gol ve 3 asistle harika bir istatistiğe imza attı.