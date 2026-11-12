Türk futbol tarihine geçecek bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde konuşulan söylentilere göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olacak. Bu dev operasyonda Hakan Safi'nin yıldız futbolcuyu ikna ederek transferin sponsoru olacağı, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın da maddi destek sağlayacağı öne sürüldü.

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HABERİN ÖZETİ Cristiano Ronaldo için akılalmaz iddia! Fenerbahçe devreye girdi: Ali Koç ve Hakan Safi düğmeye bastı Türk futbol kulübü Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'yu devre arasında transfer etme hazırlığında olduğu iddia edildi. Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Bu transfer operasyonunda Hakan Safi'nin yıldız futbolcuyu ikna ederek sponsor olacağı öne sürüldü. Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın da bu transfer için maddi destek sağlayacağı iddia edildi. Ronaldo'nun kariyerindeki gol sayısını 1000'e tamamlama hedefinin olduğu belirtildi. Portekizli yıldızın yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro olabileceği ve transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirilebileceği senaryosu gündeme geldi. Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar devam ettiği bilgisi yer aldı.

Kariyerindeki gol sayısını 1000’e tamamlamayı hedefleyen Portekizli yıldızın Fenerbahçe’de forma giymesi için harekete geçildiği öne sürüldü. Ara transfer döneminde yıldız golcünün sarı-lacivertli formayı giymesi için kulübün önemli isimlerinin devreye girebileceği iddia edildi.

HAKAN SAFİ GÖREVİ DEVRALDI

Futbol tarihine geçecek bu operasyonda Hakan Safi, ön plana çıkan isim oldu. Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olduğu belirtilen Safi'nin, Portekizli yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ederek transferin sponsorluğunu üstlenebileceği öğrenildi.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Ronaldo'nun olası transferinin mali boyutuyla ilgili ortaya çıkan maddi durum dudak uçuklattı. Portekizli futbolcunun yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro olabileceği belirtilirken, transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirilebileceği yönünde bir senaryo da gündeme geldi.

SÖZLEŞMESİ 2027’DE BİTİYOR

Ancak Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun ocak ayında bonservissiz ayrılabilmesi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya varılması veya mevcut sözleşmesinin sona erdirilmesi gerekiyor.