Cristiano Ronaldo için akılalmaz iddia! Fenerbahçe devreye girdi: Ali Koç ve Hakan Safi düğmeye bastı

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İstanbul
Türk futbol tarihine geçecek bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde konuşulan söylentilere göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olacak. Bu dev operasyonda Hakan Safi'nin yıldız futbolcuyu ikna ederek transferin sponsoru olacağı, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın da maddi destek sağlayacağı öne sürüldü.
Kariyerindeki gol sayısını 1000’e tamamlamayı hedefleyen Portekizli yıldızın Fenerbahçe’de forma giymesi için harekete geçildiği öne sürüldü. Ara transfer döneminde yıldız golcünün sarı-lacivertli formayı giymesi için kulübün önemli isimlerinin devreye girebileceği iddia edildi.
Futbol tarihine geçecek bu operasyonda Hakan Safi, ön plana çıkan isim oldu. Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olduğu belirtilen Safi'nin, Portekizli yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ederek transferin sponsorluğunu üstlenebileceği öğrenildi.
Ronaldo'nun olası transferinin mali boyutuyla ilgili ortaya çıkan maddi durum dudak uçuklattı. Portekizli futbolcunun yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro olabileceği belirtilirken, transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirilebileceği yönünde bir senaryo da gündeme geldi.
Ancak Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun ocak ayında bonservissiz ayrılabilmesi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya varılması veya mevcut sözleşmesinin sona erdirilmesi gerekiyor.