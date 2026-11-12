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Spor
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:43

Cristiano Ronaldo için akılalmaz iddia! Fenerbahçe devreye girdi: Ali Koç ve Hakan Safi düğmeye bastı

Futbol dünyası, devre arası transfer dönemi için ortaya atılan çarpıcı bir Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe iddiasıyla çalkalanıyor. Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Portekizli süper yıldız için Hakan Safi, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın dev bir finansman formülü üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

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Editor
 Asya Güney
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Cristiano Ronaldo için akılalmaz iddia! Fenerbahçe devreye girdi: Ali Koç ve Hakan Safi düğmeye bastı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:43

Türk futbol tarihine geçecek bir iddia ortaya atıldı.  Kulislerde konuşulan söylentilere göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen , devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olacak. Bu dev operasyonda 'nin yıldız futbolcuyu ikna ederek transferin sponsoru olacağı, ve Hamdi Ulukaya'nın da maddi destek sağlayacağı öne sürüldü.

HABERİN ÖZETİ

Cristiano Ronaldo için akılalmaz iddia! Fenerbahçe devreye girdi: Ali Koç ve Hakan Safi düğmeye bastı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Türk futbol kulübü Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'yu devre arasında transfer etme hazırlığında olduğu iddia edildi.
Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde bir iddia ortaya atıldı.
Bu transfer operasyonunda Hakan Safi'nin yıldız futbolcuyu ikna ederek sponsor olacağı öne sürüldü.
Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın da bu transfer için maddi destek sağlayacağı iddia edildi.
Ronaldo'nun kariyerindeki gol sayısını 1000'e tamamlama hedefinin olduğu belirtildi.
Portekizli yıldızın yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro olabileceği ve transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirilebileceği senaryosu gündeme geldi.
Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar devam ettiği bilgisi yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Cristiano Ronaldo için akılalmaz iddia! Fenerbahçe devreye girdi: Ali Koç ve Hakan Safi düğmeye bastı

Kariyerindeki gol sayısını 1000’e tamamlamayı hedefleyen Portekizli yıldızın ’de forma giymesi için harekete geçildiği öne sürüldü. Ara transfer döneminde yıldız golcünün sarı-lacivertli formayı giymesi için kulübün önemli isimlerinin devreye girebileceği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo için akılalmaz iddia! Fenerbahçe devreye girdi: Ali Koç ve Hakan Safi düğmeye bastı

HAKAN SAFİ GÖREVİ DEVRALDI 

Futbol tarihine geçecek bu operasyonda Hakan Safi, ön plana çıkan isim oldu. Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olduğu belirtilen Safi'nin, Portekizli yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ederek transferin sponsorluğunu üstlenebileceği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo için akılalmaz iddia! Fenerbahçe devreye girdi: Ali Koç ve Hakan Safi düğmeye bastı

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Ronaldo'nun olası transferinin mali boyutuyla ilgili ortaya çıkan maddi durum dudak uçuklattı. Portekizli futbolcunun yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro olabileceği belirtilirken, transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirilebileceği yönünde bir senaryo da gündeme geldi.

Cristiano Ronaldo için akılalmaz iddia! Fenerbahçe devreye girdi: Ali Koç ve Hakan Safi düğmeye bastı

SÖZLEŞMESİ 2027’DE BİTİYOR

Ancak Ronaldo'nun ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun ocak ayında bonservissiz ayrılabilmesi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya varılması veya mevcut sözleşmesinin sona erdirilmesi gerekiyor.

 

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#fenerbahçe
#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Ali Koç
#Hakan Safi
#Spor
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