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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 08:34

Geceden beri aranıyordu: Ağabeyinin bulduğu manzara kahretti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 36 yaşındaki Arif Oruç, ağabeyi A.O. tarafından korkunç şekilde bulundu. A.O. boş araziye park edilmiş aracın kapısını açınca kardeşinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Geceden beri aranıyordu: Ağabeyinin bulduğu manzara kahretti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 08:34

'nin ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Arif Oruç'tan dün geceden itibaren haber alamayınca aramaya koyuldu. Her yerde aranan Oruç'tan tek iz bulunamadı. 

Geceden beri aranıyordu: Ağabeyinin bulduğu manzara kahretti

ARACIN KAPISINI AÇINCA YIKILDI

Ailesinin endişelenmesi üzerine ağabeyi A.O. da kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında kardeşine ait aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu. Kardeşine uzun süre seslenen ancak yanıt alamayan ağabey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Geceden beri aranıyordu: Ağabeyinin bulduğu manzara kahretti

SIR ÖLÜME SORUŞTURMA

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geceden beri aranıyordu: Ağabeyinin bulduğu manzara kahretti
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#Denizli
#Pamukkale
#Pelitlibağ Mahallesi
#Arif Oruç
#Denizli Adli Tıp Kurumu
#3. Sayfa
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