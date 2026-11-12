12 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında ibre tersine döndü: Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti

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İstanbul
Haftalardır ciddi değer kayıpları yaşayan altında ibre tersine döndü. Altın fiyatları 12 Kasım Perşembe gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Kasım Perşembe 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.428,76
SATIŞ:6.429,60
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ:10.425,68
SATIŞ: 10.664,12
TAM ALTIN
ALIŞ:41.702,73
SATIŞ:42.526,04
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ:43.317,00
SATIŞ:43.976,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.906,46₺
Yarım Altın Satış: 21.451,53₺