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12 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında ibre tersine döndü: Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti

KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 07:15
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 07:19
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1
altın

Haftalardır ciddi değer kayıpları yaşayan altında ibre tersine döndü. Altın fiyatları 12 Kasım Perşembe gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Kasım Perşembe 2026 altın fiyatları...

2
gram altın

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.428,76
SATIŞ:6.429,60

3
çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.425,68

SATIŞ: 10.664,12

4
tam altın

TAM ALTIN

ALIŞ:41.702,73
SATIŞ:42.526,04

5
cumhuriyet altını

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:43.317,00
SATIŞ:43.976,00

6
yarım altın

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.906,46₺

Yarım Altın Satış: 21.451,53₺

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