12 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında ibre tersine döndü: Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti

Haftalardır ciddi değer kayıpları yaşayan altında ibre tersine döndü. Altın fiyatları 12 Kasım Perşembe gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Kasım Perşembe 2026 altın fiyatları...