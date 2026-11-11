İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlamasıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişi adliyede İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 18 işçinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. 11 şüpheli, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aliağa Adliyesi'ne sevk edildi. Faciada hayatını kaybeden işçiler aileleri tarafından toprağa verildi.

Faciada can veren işçiler ailelerinin gözyaşları içinde toprağa verilirken gözaltına alınan 11 kişi hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın yanında fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de aralarında olduğu 11 şüpheli, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aliağa Adliyesi'ne sevk edildi.