İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlamasıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişi adliyede

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İstanbul
İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Faciada can veren işçiler ailelerinin gözyaşları içinde toprağa verilirken gözaltına alınan 11 kişi hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın yanında fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de aralarında olduğu 11 şüpheli, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aliağa Adliyesi'ne sevk edildi.