İzmir Aliağa ölenlerin isimleri belli oldu. Habaş patlama ölü sayısı kaç oldu?

İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamanın ardından gelişmeler yakından takip ediliyor. Fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri açıklanırken, kayıp olarak aranan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece HABAŞ fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, İzmir Aliağa'daki fabrikada ölen işçilerin isimleri neler? HABAŞ patlamasında ölü sayısı kaç oldu? İşte facianın ayrıntıları...

HABAŞ PATLAMA ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada can kaybı 18'e yükseldi. Fabrikanın çelikhane bölümünde 9 Kasım'da saat 11.45 sıralarında yaşanan olayda, vinç yolu kirişinin bağlantılarından ayrılarak şarj vinci ve çanağıyla birlikte düşmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 17 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp olarak aranan Güner Gökçe'nin de cansız bedeninin bulunmasıyla hayatını kaybeden işçi sayısı 18 oldu.

Olayda yaralanan 15 işçiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu, diğer işçilerin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR ALİAĞA ÖLEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden 18 işçinin kimlikleri açıklandı. Yaşamını yitiren işçilerin isimleri şöyle:

Ceylan Bıyıklı

Recep Fedai

Ferhat Maraşlı

Fatih Işık

Mustafa Sert

Kadir Kaan Özçelik

Abdülkadir Kınacı

Özcan Efe

İlker Sığırtmacıoğlu

Hüsnü Ersoy

Göksel Ünaldı

Yasin Taşçı

Uğur Temel

Barış Güney

Orhan Altay

Ersin Oğuz

Serkan Kurt

Güner Gökçe

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleriyle ilgili adli tıp işlemleri tamamlanırken, cenazelerin ailelerine teslim edilmesi ve farklı illerde defnedilmesine ilişkin işlemler de sürüyor.

HABAŞ FABRİKASI PATLAMASIYLA İLGİLİ 11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gözaltı kararı verilenler arasında fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı bulunuyor.

Olayla ilgili daha önce de 6 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Soruşturma kapsamında fabrikanın geçmişte yaşanan iş kazaları da incelemeye alındı.

HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA NASIL MEYDANA GELDİ?

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın açıklamasına göre fabrikada kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesiyle ark ocağında patlama meydana geldi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ise ilk incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada, çelikhane bölümünde üçüncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon, mesnet ve bağlantılarından ayrıldığını belirtti. Kirişin şarj vinci ve çanağıyla birlikte düşmesi sonucunda patlamanın yaşandığı ifade edildi.

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın ve meydana gelen hasar nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturma devam ediyor.