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 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 19:07
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 19:07

Aliağa’daki demir çelik faciasında yürekleri yakan detay ortaya çıktı: İşbaşı yaptıktan 3 saat sonra hayatını kaybeden Göksel Ünaldı son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada yaşamını yitiren Göksel Ünaldı toprağa verildi. Taşeron firmada işe başladıktan sadece 3 saat sonra patlamada yaşamını yitiren 42 yaşındaki Ünaldı'nın cenazesinde annesinin feryatları yürekleri dağladı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 19:07

İzmir'in ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım tarihinde meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği büyük patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı, Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Facianın ardından Ünaldı'nın ailesi ve yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta büyük zorluk çekti.

Aliağa’daki demir çelik faciasında yürekleri yakan detay ortaya çıktı: İşbaşı yaptıktan 3 saat sonra hayatını kaybeden Göksel Ünaldı son yolculuğuna uğurlandı

İLK İŞ GÜNÜNDE CAN VERDİ

Bozköy Mahallesi'nde yaşayan Ünaldı'nın, olayın meydana geldiği gün fabrikada ilk kez çalışmaya başladığı öğrenildi. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere sahaya inen Ünaldı, yeni işine başladıktan yaklaşık 3 saat sonra meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Aliağa’daki demir çelik faciasında yürekleri yakan detay ortaya çıktı: İşbaşı yaptıktan 3 saat sonra hayatını kaybeden Göksel Ünaldı son yolculuğuna uğurlandı

ANNE TABUTA SARILDI

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Annesi Nurten Ünaldı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı derin acı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken anne Ünaldı'yı yakınları teskin etmeye çalıştı. Bozköy Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine devlet protokolü, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, merhumun ailesi, sevenleri ve mahalle sakinleri yer aldı.

Aliağa’daki demir çelik faciasında yürekleri yakan detay ortaya çıktı: İşbaşı yaptıktan 3 saat sonra hayatını kaybeden Göksel Ünaldı son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan cenaze namazının ardından Göksel Ünaldı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

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#Aliağa
#Habaş Demir Çelik Fabrikası
#Göksel Ünaldı
#Bozköy Mahallesi
#Nurten Ünaldı
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