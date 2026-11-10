İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana gelmişti.

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HABERİN ÖZETİ İzmir'de demir-çelik fabrikasında patlama: Can kaybı 18'e yükseldi İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, kayıp işçinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 18'e yükseldi. İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ilk olarak 17 işçinin cansız bedenine ulaşıldı ve bir işçinin kayıp olduğu belirtildi. Gün içerisindeki çalışmalar sonucunda kayıp işçi Güner Gökçe'nin de cansız bedenine ulaşılmasıyla vefat eden işçi sayısı 18 oldu. Güner Gökçe'nin cenazesinin yarın memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Patlamanın ardından 17 işçinin cansız bedenine ulaşılırken Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada bir işçinin kayıp olduğunu belirtti.

CAN KAYBI 18'E YÜKSELDİ

Gün içerisinde devam eden çalışmalar sonucunda kayıp işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu tespit edildi. Böylece patlamada yaşamını yitiren işçi sayısı 18'e yükseldi.

MEMLEKETİ ERZURUM'DA DEFNEDİLECEK

Gökçe'nin cenazesinin yarın memleketi Erzurum'da Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.