İzmir'de demir-çelik fabrikasında patlama: Can kaybı 18'e yükseldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana gelmişti.
Patlamanın ardından 17 işçinin cansız bedenine ulaşılırken Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada bir işçinin kayıp olduğunu belirtti.
Gün içerisinde devam eden çalışmalar sonucunda kayıp işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu tespit edildi. Böylece patlamada yaşamını yitiren işçi sayısı 18'e yükseldi.
Gökçe'nin cenazesinin yarın memleketi Erzurum'da Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.