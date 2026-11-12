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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 00:31

Rize'de kamyonet dereye devrildi: 3 kişi yaşamını yitirdi

Rize'de kamyonetin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Rize'de kamyonet dereye devrildi: 3 kişi yaşamını yitirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 00:31

'nin ilçesine bağlı Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde meydana gelen 3 kişinin hayatına mal oldu.

HABERİN ÖZETİ

Rize'de kamyonet dereye devrildi: 3 kişi yaşamını yitirdi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yıldızeli köyünde bir kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinin Yıldızeli köyünde meydana geldi.
Sürücüsü belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci'nin (70) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonetin dereye devrildiği kazada ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Rize'de kamyonet dereye devrildi: 3 kişi yaşamını yitirdi

3'Ü DE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci'nin (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#3. Sayfa
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