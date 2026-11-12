Rize'de kamyonet dereye devrildi: 3 kişi yaşamını yitirdi

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İstanbul
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde meydana gelen kaza 3 kişinin hayatına mal oldu.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonetin dereye devrildiği kazada ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci'nin (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.