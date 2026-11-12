Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde meydana gelen kaza 3 kişinin hayatına mal oldu.

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HABERİN ÖZETİ Rize'de kamyonet dereye devrildi: 3 kişi yaşamını yitirdi Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yıldızeli köyünde bir kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinin Yıldızeli köyünde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet dereye devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci'nin (70) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonetin dereye devrildiği kazada ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3'Ü DE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci'nin (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.