Atatürk Havalimanı'nda yürekleri ağza getiren anlar: Alevleri gören vatandaşlar 112'yi aradı gerçek sonra ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı’nda akşam saatlerinde düzenlenen gerçeği aratmayan yangın tatbikatı, görenlerde paniğe neden oldu. Senaryo gereği yakıt kaynaklı aniden patlak veren yangında gökyüzüne yükselen dev alevler ve yoğun dumanlar çevredeki uzak noktalardan bile net bir şekilde görüldü. Gerçek bir yangın olduğunu zanneden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Karanlığı aydınlatan alevlerin tatbikat amaçlı olduğu öğrenildi.