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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 17:09

Gaziantep'te biber fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan bir biber kurutma fabrikasında yangın çıktı.

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Editor
 Murat Makas
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Gaziantep'te biber fabrikasında korkutan yangın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 17:09

'in ilçesinde bulunan bir biber kurutma fabrikasında fırın arızası nedeniyle çıktı.

Olay, İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hamzaoğlu'na ait biber kurutma fabrikasında yangın çıktı. Biber kurutma fırınından yükselen alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te biber fabrikasında korkutan yangın

TEKNİK ARIZADAN KAYNAKLANDI

Yangının, kurutma fırınında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 tona yakın biberin yanmasıyla maddi hasar meydana geldi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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#yangın
#gaziantep
#islahiye
#Mehmet Hamzaoğlu
#Biber Kurutma Fabrikası
#Gündem
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