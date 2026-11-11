Çankırı'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Çankırı'da bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Saat 18.10'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Kentin merkezinde yaşanan depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kaydettiğini bildirdi. Rasathane sarsıntının merkez üssü olarak Çankırı Merkez'e bağlı olan Balıbağı Köyü'nü işaret etti. Depremin derinliği ise 5.3 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/Kandilli_info/status/2120536281042076084