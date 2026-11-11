Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Çankırı'da bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Çankırı'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu Çankırı'da AFAD verilerine göre 3.3, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 18.10'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini 6.9 kilometre olarak kaydetti. AFAD depremin kentin merkezinde yaşandığını bildirdi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 5.3 kilometre olarak paylaştı. Kandilli Rasathanesi sarsıntının merkez üssünü Çankırı Merkez'e bağlı Balıbağı Köyü olarak açıkladı.

Saat 18.10'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Kentin merkezinde yaşanan depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE ÖLÇÜMÜNÜ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kaydettiğini bildirdi. Rasathane sarsıntının merkez üssü olarak Çankırı Merkez'e bağlı olan Balıbağı Köyü'nü işaret etti. Depremin derinliği ise 5.3 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/2120536281042076084