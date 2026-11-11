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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:28

Çankırı'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Çankırı'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntıyla ilgili verileri paylaştı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Çankırı'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi (), 'da bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Çankırı'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Çankırı'da AFAD verilerine göre 3.3, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 18.10'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini 6.9 kilometre olarak kaydetti.
AFAD depremin kentin merkezinde yaşandığını bildirdi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 5.3 kilometre olarak paylaştı.
Kandilli Rasathanesi sarsıntının merkez üssünü Çankırı Merkez'e bağlı Balıbağı Köyü olarak açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Saat 18.10'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Kentin merkezinde yaşanan depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE ÖLÇÜMÜNÜ PAYLAŞTI

depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kaydettiğini bildirdi. Rasathane sarsıntının merkez üssü olarak Çankırı Merkez'e bağlı olan Balıbağı Köyü'nü işaret etti. Depremin derinliği ise 5.3 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/2120536281042076084

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#deprem
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#çankırı
#afad
#kandilli rasathanesi
#Gündem
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