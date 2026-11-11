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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 17:13

Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi: "Atla camdan, bırak beni bırak"

Güllü’nün ölümüne ilişkin davada hazırlanan iki ayrı uzman raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği raporda, Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" sözlerinin yanı sıra "At" ve "Atla camdan" ifadeleri ile çarpma seslerine ilişkin tespitler yer aldı. İşte detaylar...

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Editor
 Baran Aksoy
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Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 17:13

‘Güllü’ olarak tanınan şarkıcı ’un hayatını kaybetmesine ilişkin davada, dosyaya giren iki ayrı uzman raporunda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Sanatçının evindeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde, olay öncesindeki konuşmalara ilişkin yeni çözümlemeler yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi: "Atla camdan, bırak beni bırak"

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin davada, olay öncesi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu dikkat çeken yeni çözümlenmiş konuşmaları ortaya koydu.
Ses mühendisi raporuna göre, Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu değerlendirilen konuşmalarda "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" ifadeleri yer aldı.
Kayıtlarda Güllü'ye "Bırak beni", "Bırak" ve Sultan Nur Ulu'ya "At" ifadesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter'e "Atla camdan" sözleri atfedildi.
Çarpma seslerinin ardından Güllü'ye ait olduğu değerlendirilen bir "Ah" sesi ve ardından Tuğyan Ülkem Gülter'e "Koş annem yok koş" sözleri kaydedildi.
İkinci raporda ise erkek sesine "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" ifadeleri yer aldı, ancak erkek sesinin kime ait olduğu kesinleşmedi.
Avukatlar, erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Uzmanlar, ses kayıtlarının olayı aydınlatmada önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını, sigara izmariti ve yara oluş mekanizması gibi ek incelemeler gerektiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.

RAPORDA "ATLA CAMDAN" SÖZLERİ YER ALDI

Ses mühendisi Mustafa Arapoğlu’nun hazırladığı raporda, güvenlik kamerası kayıtlarındaki konuşmalar dakika ve saniye bilgileri belirtilerek çözümlendi.

Rapora göre, ’e ait olduğu değerlendirilen konuşmalarda "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" ifadeleri yer aldı.

"BIRAK BENİ, BIRAK..."

Kayıtların devamında Güllü’ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak" sözleri tespit edildiği belirtildi. ’ya atfedilen "At" ifadesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Atla camdan" sözleri de raporda yer buldu.

Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi: "Atla camdan, bırak beni bırak"

ÇARPMA SESLERİNİN ARDINDAN GELEN SÖZLER DE KAYDEDİLDİ

Ses kayıtlarının son bölümünde Güllü’ye ait olduğu değerlendirilen bir "Ah" sesinin ardından çarpma seslerinin duyulduğu aktarıldı. Raporda, kaydın 5 dakika 29’uncu saniyesinde ise Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Koş annem yok koş" sözlerinin bulunduğu belirtildi.

Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi: "Atla camdan, bırak beni bırak"

ERKEK SESİ OLDUĞU BELİRTİLEN KONUŞMALAR

İkinci uzman raporunda da kamera kayıtlarındaki konuşmalar incelendi. Bu raporda Güllü’ye atfedilen "Herkes tamam mı?" ve Tuğyan’a atfedilen "Herkes tamam" ifadeleri dikkat çekti.
Kayıtların devamında Güllü’ye atfedilen "Bırak beni" sözlerinin yanı sıra erkek sesine atfedilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" ifadeleri de raporda yer aldı.

Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi: "Atla camdan, bırak beni bırak"

"KAPIYI KAPAT, ŞEREF YOK, ATSIN"

İlk raporda ise erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" gibi konuşmaların bulunduğu belirtildi. Ancak uzman raporlarında erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı.

Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi: "Atla camdan, bırak beni bırak"

DNA İNCELEMESİ ÖNERİLDİ

İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı. Raporda, olay yerinde bulunduğu bildirilen sigara izmaritinin delil zinciri ve muhafaza şartları dikkate alınarak uygun görülmesi halinde DNA incelemesine tabi tutulması önerildi. Ayrıca Güllü’nün kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının da uzmanlarca değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Uzmanlar, ses kayıtlarına yönelik teknik incelemelerin kişilerin hukuki sorumluluklarını belirlemeye yeterli olmadığını, nihai değerlendirmenin mahkemeye ait olduğunu bildirdi.

Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi: "Atla camdan, bırak beni bırak"

KERVAN EMİNOĞLU HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSU

Hazırlanan iki uzman raporunun ardından Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Suç duyurusunda, kayıtlarda yer alan erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı ’na ait olabileceği iddia edildi.

Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi: "Atla camdan, bırak beni bırak"

Avukatların, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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#Mustafa Arapoğlu
#Tuğyan Ülkem Gülter
#sultan nur ulu
#Gül Tut
#Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kervan Eminoğlu
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