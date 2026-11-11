Güllü'nün ölümünde korkunç detay! Ses kayıtlarını uzmanlar inceledi: "Atla camdan, bırak beni bırak"

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İstanbul
‘Güllü’ olarak tanınan şarkıcı Gül Tut’un hayatını kaybetmesine ilişkin davada, dosyaya giren iki ayrı uzman raporunda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Sanatçının evindeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde, olay öncesindeki konuşmalara ilişkin yeni çözümlemeler yapıldı.
Ses mühendisi Mustafa Arapoğlu’nun hazırladığı raporda, güvenlik kamerası kayıtlarındaki konuşmalar dakika ve saniye bilgileri belirtilerek çözümlendi.
Rapora göre, Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu değerlendirilen konuşmalarda "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" ifadeleri yer aldı.
Kayıtların devamında Güllü’ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak" sözleri tespit edildiği belirtildi. Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At" ifadesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Atla camdan" sözleri de raporda yer buldu.
Ses kayıtlarının son bölümünde Güllü’ye ait olduğu değerlendirilen bir "Ah" sesinin ardından çarpma seslerinin duyulduğu aktarıldı. Raporda, kaydın 5 dakika 29’uncu saniyesinde ise Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Koş annem yok koş" sözlerinin bulunduğu belirtildi.
İkinci uzman raporunda da kamera kayıtlarındaki konuşmalar incelendi. Bu raporda Güllü’ye atfedilen "Herkes tamam mı?" ve Tuğyan’a atfedilen "Herkes tamam" ifadeleri dikkat çekti.
Kayıtların devamında Güllü’ye atfedilen "Bırak beni" sözlerinin yanı sıra erkek sesine atfedilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" ifadeleri de raporda yer aldı.
İlk raporda ise erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" gibi konuşmaların bulunduğu belirtildi. Ancak uzman raporlarında erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı.
İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı. Raporda, olay yerinde bulunduğu bildirilen sigara izmaritinin delil zinciri ve muhafaza şartları dikkate alınarak uygun görülmesi halinde DNA incelemesine tabi tutulması önerildi. Ayrıca Güllü’nün kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının da uzmanlarca değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Uzmanlar, ses kayıtlarına yönelik teknik incelemelerin kişilerin hukuki sorumluluklarını belirlemeye yeterli olmadığını, nihai değerlendirmenin mahkemeye ait olduğunu bildirdi.
Hazırlanan iki uzman raporunun ardından Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Suç duyurusunda, kayıtlarda yer alan erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’na ait olabileceği iddia edildi.
Avukatların, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.