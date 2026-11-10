Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Kasım aktüel broşürü 2026: Zeytinyağı, kavurma, kasap köfte, çay, bulaşık kapsülü ve peynir çeşitlerinde indirim

Tarım Kredi 10-16 Kasım 2026 aktüel broşürü belli oldu. 10 Kasım Salı gününden itibaren birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Erkek ve kadın keçe terliklerden güzellik sabunu çeşitlerine kadar pek çok ürün indirim fırsatıyla satışa sunulacak. Pasta malzemelerinde %20 indirim fırsatı yaşanacak. Tahin helvası çeşitlerinin 75 TL'den satışa çıkacağı 10-16 Kasım Tarım Kredi aktüel broşüründe çizik yeşil zeytin 119 TL, az tuzlu salamura siyah zeytin 174 TL, dondurulmuş lahmacun 195 TL, dondurulmuş somon steak dilim 279 TL, 4 litre bulaşık deterjanı 150 TL, 4'lü güzellik sabunu 47 TL olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Kasım haftası aktüel broşürü...

10-16 KASIM TARIM KREDİ AKTÜEL BROŞÜRÜ

Nohut 1 kg – 54,50 TL

Basmati pirinç 1 kg – 129,90 TL

Yağlı süt 1 L – 49,90 TL

Taze kaşar peyniri 400 g – 199 TL

Tam yağlı olgunlaştırılmış üç dilim peynir 525 g – 319 TL

Yarım yağlı yoğurt 3 kg – 155 TL

Şişe ayran 1.500 ml – 59,90 TL

Tulum peyniri 450 g – 309 TL

Az tuzlu siyah zeytin 800 g – 174 TL

Çizik yeşil zeytin 400 g – 119 TL

Dilimli donuk dana kavurma 250 g – 379 TL

Dana ızgara köfte 320 g – 245 TL

Dana usta köfte 320 g – 245 TL

Dana sarımsaklı köfte 320 g – 245 TL

Dana kasap köfte 320 g – 245 TL

Dana macar salam 250 g – 135 TL

Dana ısıl işlem görmüş parmak sucuk 300 g – 209 TL

Piliç kokteyl sosis 500 g – 95 TL

Donuk küçük tabak piliç fileto 1 kg – 259 TL

Dondurulmuş somon steak dilim 500 g – 279 TL

Zeytinyağı 2 L – 469 TL

İlikli kemik suyu 480 ml – 55 TL

Limon suyu 500 ml – 59,90 TL

Sumaklı narlı ekşi 250 ml – 129,90 TL

Antep fıstıklı tahin helvası 500 g – 134,90 TL

Sade / keçiboynuzlu tahin helvası 500 g – 74,90 TL

Süzme çiçek balı 850 g – 349,90 TL

Dondurulmuş lahmacun 400 g – 194,90 TL

Nar suyu 1 L – 199,90 TL

Türk kahvesi 200 g – 109,50 TL

İlk hasat çay 1 kg – 349 TL

Kavrulmuş siyah ay çekirdeği 180 g – 39,50 TL

Bol tuzlu kavrulmuş siyah ay çekirdeği 180 g – 39,50 TL

Çekirdeksiz kuru üzüm 500 g – 99 TL

Kabuklu yer fıstığı 1 kg – 174,90 TL

Kola / portakal aromalı içecek 1 L – 27,50 TL

Sade mısır ve pirinç patlağı 64 g – 14,25 TL

Çikolata kaplamalı tahıl bar çeşitleri 40 g – 23,50 TL

Yeşil elma maden suyu 6'lı 200 ml – 79,90 TL

Pötibör bisküvi 175 g – 17,90 TL

Protein brownie / protein cookie 45 g – 68,90 TL

Dondurularak kurutulmuş çilek 15 g – 93,50 TL

Çikolata kaplı marshmallow 3x12 g – 14,90 TL

Sandviç bisküvi 75 g – 19,90 TL

Napoliten çikolata 33 g – 37,50 TL

Çikolatalı gofret 4x36 g – 59,50 TL

Susamlı çubuk 120 g – 14,90 TL

Fındıklı çikolata 40 g – 29,90 TL

Çikolatalı kek 80 g – 29,90 TL

Mini granüllü kek 88 g – 29,90 TL

Çikolatalı brownie 45 g – 14,90 TL

Tırtıklı patates cipsi 160 g – 72,90 TL

Bulaşık deterjanı 4 L – 149,90 TL

Komple bakım sıvı deterjan 2.500 ml – 179,90 TL

Akıllı bulaşık kapsülü 32'li – 224 TL

Güzellik sabunu 4x70 g – 46,90 TL

Giyim ve ev ürünleri

Keçe erkek / kadın terlik – 139,90 TL

Kışlık peluş erkek / kadın terlik – 249,90 TL

Kışlık erkek / kadın terlik – 129,90 TL

Kışlık tıraşlı erkek / kadın terlik – 249,90 TL