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 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:59
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:59

AK Parti'den ilk açıklama geldi: Şahap Kavcıoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilişkin AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte detaylar...

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Editor
 Baran Aksoy
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AK Parti'den ilk açıklama geldi: Şahap Kavcıoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:59

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulması planlanan izleme komisyonuna ilişkin siyasi partilerle gerçekleştirdiği temaslar kapsamında AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.

Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Güler, gazetecilerin sorularını cevapladı.

AK Parti'den ilk açıklama geldi: Şahap Kavcıoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN İSTİFASI SORULDU

Açıklamalarının ardından Güler'e, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilişkin değerlendirmesi soruldu.

AK Parti'den ilk açıklama geldi: Şahap Kavcıoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Soruyu doğrudan yanıtlamayan Güler, ertesi günü işaret ederek, "Yarın bir kanun teklifi vereceğim, orada detaylı açıklama yapacağım" dedi.

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