AK Parti'den ilk açıklama geldi: Şahap Kavcıoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

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İstanbul
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulması planlanan izleme komisyonuna ilişkin siyasi partilerle gerçekleştirdiği temaslar kapsamında AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.
Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Güler, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Açıklamalarının ardından Güler'e, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilişkin değerlendirmesi soruldu.
Soruyu doğrudan yanıtlamayan Güler, ertesi günü işaret ederek, "Yarın bir kanun teklifi vereceğim, orada detaylı açıklama yapacağım" dedi.