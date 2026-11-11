Şahap Kavcıoğlu ilk olarak 20 Mart 2021 tarihinde Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde gündeme gelmişti. 9 Haziran 2023’te bu görevden ayrıldıktan sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atandı. Kavcıoğlu’nun kariyerinde Vakıfbank yönetim kurulu başkan vekilliği, Halkbankası İstanbul Bölge Koordinatörlüğü gibi önemli görevler bulunuyor. 2015 yılında AK Parti’nden Bayburt milletvekili seçilen Kavcıoğlu üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü’nde tamamladı. Kavcıoğlu aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. Peki Şahap Kavcıoğlu kimdir, neden istifa etti? İşte, yapılan açıklama…

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HABERİN ÖZETİ Şahap Kavcıoğlu kimdir, görevini bıraktı mı? BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun hayatı ve biyografisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kurumun yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini sosyal medya hesabından duyurdu. Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te Merkez Bankası Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra BDDK Başkanlığı'na atanmıştı. Kavcıoğlu, daha önce Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Halkbankası İstanbul Bölge Koordinatörlüğü gibi görevlerde bulunmuştur. 2015 yılında AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 11 Kasım 2026 tarihinde BDDK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştır.

ŞAHAP KAVCIOĞLU GÖREVİNİ BIRAKTI MI?

BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?



23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir. Bankacı, ekonomist ve siyasetçidir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. 2014 yılında "Makro İktisat" alanında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU’NUN BULUNDUĞU GÖREVLER

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Kasım 2015 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bayburt milletvekili seçildi ve 26. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. 20 Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı. 9 Haziran 2023 tarihinde bu görevinden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atandı. 11 Kasım 2026 tarihinde bu görevden istifa ettiğini duyurdu.