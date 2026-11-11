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Biyografi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:12

Şahap Kavcıoğlu kimdir, görevini bıraktı mı? BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun hayatı ve biyografisi

Şahap Kavcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı görevinden affını istediğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından hayatı mercek altına alındı. Aslen Bayburtlu olan Kavcıoğlu, müfettiş yardımcısı olarak başladığı kariyerinde şube müdürü, genel müdür yardımcısı, İstanbul bölge koordinatörü ve diğer birçok görevde bulunmuştu. 25. dönem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Kavcıoğlu görevini 9 Haziran 2023’te bırakmıştı. Peki Şahap Kavcıoğlu kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte, Şahap Kavcıoğlu’nun hayatı…

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Editor
 Fuat İğci
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Şahap Kavcıoğlu kimdir, görevini bıraktı mı? BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun hayatı ve biyografisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:12

ilk olarak 20 Mart 2021 tarihinde Başkanı olduğu dönemde gündeme gelmişti. 9 Haziran 2023’te bu görevden ayrıldıktan sonra Başkanlığına atandı. Kavcıoğlu’nun kariyerinde Vakıfbank yönetim kurulu başkan vekilliği, Halkbankası İstanbul Bölge Koordinatörlüğü gibi önemli görevler bulunuyor. 2015 yılında AK Parti’nden milletvekili seçilen Kavcıoğlu üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü’nde tamamladı. Kavcıoğlu aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. Peki Şahap Kavcıoğlu kimdir, neden istifa etti? İşte, yapılan açıklama…

HABERİN ÖZETİ

Şahap Kavcıoğlu kimdir, görevini bıraktı mı? BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun hayatı ve biyografisi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kurumun yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te Merkez Bankası Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra BDDK Başkanlığı'na atanmıştı.
Kavcıoğlu, daha önce Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Halkbankası İstanbul Bölge Koordinatörlüğü gibi görevlerde bulunmuştur.
2015 yılında AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.
11 Kasım 2026 tarihinde BDDK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ŞAHAP KAVCIOĞLU GÖREVİNİ BIRAKTI MI?

BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız 'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Şahap Kavcıoğlu kimdir, görevini bıraktı mı? BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun hayatı ve biyografisi

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?


23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir. Bankacı, ekonomist ve siyasetçidir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. 2014 yılında "Makro İktisat" alanında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı.

 

ŞAHAP KAVCIOĞLU’NUN BULUNDUĞU GÖREVLER

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Şahap Kavcıoğlu kimdir, görevini bıraktı mı? BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun hayatı ve biyografisi

 Kasım 2015 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bayburt milletvekili seçildi ve 26. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı.  20 Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı. 9 Haziran 2023 tarihinde bu görevinden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atandı. 11 Kasım 2026 tarihinde bu görevden istifa ettiğini duyurdu.

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#Şahap Kavcıoğlu
#Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
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