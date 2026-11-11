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3. Sayfa
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 05:00
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 05:00

Eyüpsultan'da gecekonduda yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'daki metruk bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın sırasında çatısı çöken gecekonduda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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Editor
 Onur Kaya
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Eyüpsultan'da gecekonduda yangın: Bir kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 05:00

ilçesine bağlı İslambey Mahallesi Mehmet Aliağa Sokak'taki tek katlı metruk gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında gecekondunun çatısında kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine , ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin gecekonduda yaptığı incelemede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Soğutma çalışmaları sırasında gecekondunun içinde bulunan yavru kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ETİKETLER
#polis
#itfaiye
#eyüpsultan
#İslambey Mahallesi
#Mehmet Aliağa Sokak
#3. Sayfa
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