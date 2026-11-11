Eyüpsultan'da gecekonduda yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

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İstanbul
Eyüpsultan ilçesine bağlı İslambey Mahallesi Mehmet Aliağa Sokak'taki tek katlı metruk gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında gecekondunun çatısında kısmi çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin gecekonduda yaptığı incelemede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Soğutma çalışmaları sırasında gecekondunun içinde bulunan yavru kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.