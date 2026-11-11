A101’de bu hafta indirime girecek ürünler arasında saç kurutma makinesi, salata makinesi, şarjlı su pompası, dik süpürge, çelik kupa seti, katlanır ahşap desenli masa, uyku tulumu, battaniye takımı, ayakkabı çekeceği, köşe organizer, süet terlik yer aldı. A101 marketlerinde haftanın en çok dikkat çeken ürünü ise Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu olurken 1.999 TL etiket fiyatıyla satışa çıkacak. 4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL, Suntalam 2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL, Kızartma Tenceresi 489 TL, Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL, Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL olacak. Teknoloji ürünlerinden 70 İnç UHD 4K Smart Televizyon 45.999 TL, Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL, Kablosuz Klavye Mouse Set 439 TL, Akım Korumalı 6’lı Uzatma Kablosu 559 TL, Akıllı Saat ise 1.299 TL olacak. Peki A101’de bu perşembe neler var? İşte, A101 12-14 Kasım aktüel kataloğu…

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HABERİN ÖZETİ A101 12-14 Kasım aktüel kataloğu 2026 broşürü! Pamuklu pike, yüz havlusu, masa örtüsü, battaniye takımı geliyor A101'de bu hafta indirimdeki ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, ev tekstilinden oyuncaklara kadar birçok ürün bulunuyor. A101'de bu hafta indirime girecek ürünler arasında saç kurutma makinesi, salata makinesi, şarjlı su pompası, dik süpürge, çelik kupa seti, katlanır ahşap desenli masa, uyku tulumu, battaniye takımı, ayakkabı çekeceği, köşe organizer ve süet terlik yer alıyor. Haftanın en dikkat çeken ürünü ise 1.999 TL etiket fiyatıyla satışa çıkacak olan Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu. Teknoloji ürünleri arasında 70 İnç UHD 4K Smart Televizyon 45.999 TL, Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL ve Akıllı Saat 1.299 TL'den satışa sunulacak. Büyük ev aletlerinden Buzdolabı 31.999 TL, Kurutma Makinesi 19.499 TL ve 11 Kg Çamaşır Makinesi 21.999 TL'den başlayan fiyatlarla yer alıyor. Mutfak ürünlerinden Kızartma Tenceresi 489 TL, Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL ve Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL olarak fiyatlandırılmış.

A101 14 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BROŞÜRÜ 2026

Şampuan 350 ml: 174 TL

Şampuan 400 ml: 154 TL

Saç Kremi 350 ml: 154 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml: 249 TL

Göz Alıcı Renkler Saç Boyası: 199,50 TL

Leke Çıkarıcı 1000 ml: 199,50 TL

Kireç Önleyici 250 g: 159,50 TL

Şampuan 360 ml: 159 TL

Mucizevi Yağ Saç Bakım Kremi 150 ml: 166,50 TL

Sıvı Saç Bakım Kremi 200 ml: 219 TL

Deodorant 150 ml: 122 TL

Roll-On 50 ml: 85 TL

Ev & Tekstil Spreyi 450 ml: 159 TL

Arap Sabunu 1 L: 64,50 TL

Bulaşık Deterjanı 1 L: 64,50 TL

Softcare Islak Havlu 4x70: 119 TL

Çürüklere Karşı Nane Ferahlığı Diş Macunu 100 ml: 39 TL

Ağız Bakım Suyu 500 ml: 99 TL

Diş Macunu 75 ml: 78 TL

Erkek Parfümü 50 ml: 295 TL

Patt Patt Patlamış Pirinçli, Fındık Kremalı Gofret 8x27 g: 109 TL

Granola 300 g: 129 TL

Kırmızı Meyveli ve Pirinç Patlaklı Gevrek 400 g: 129 TL

Antep Fıstıklı ve Fındıklı Çikolata 60 g: 55 TL

Sütlü Çikolatalı Gofret 26,7 g: 14 TL

Çikolata 70 g: 45 TL

Chunky Gofret 38 g: 22,50 TL

Soğuk Kahve 250 ml: 65 TL

Kahve 10'lu Paket: 99 TL

Gold Kahve 2 g: 10,50 TL

Gold Kahve 100 g: 199,50 TL

Klasik Kahve 100 g: 149 TL

2'si 1 Arada 20'li Paket + Cam Kavanoz Hediye: 149 TL

Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 KG: 179 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g: 209 TL

Tam Yağlı Tost Peyniri 1 KG: 349 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG: 209 TL

Tiryaki Çay 1000 g: 349 TL

Pötibör Bisküvi 450 g: 55 TL

Ayçiçek Yağı 5 L: 249 TL

Buğday Unu 2 KG: 54,50 TL

Glutensiz Karabuğday Ekmeği 450 g: 119 TL

Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 400 g: 25 TL

Çikolatalı Gofret: 14,50 TL

Piliç Salam 850 g: 102,50 TL

Piliç Schnitzel 500 g: 119,50 TL

Dana Kangal Sucuk 400 g: 369 TL

Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 g: 199,50 TL

Tube Sade Patates Cipsi 160 g: 79 TL

Çıt Kapak Çiçek Balı 600 g: 319 TL

A101 12 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ 2026

Buzdolabı: 31.999 TL

Kurutma Makinesi: 19.499 TL

11 Kg Çamaşır Makinesi: 21.999 TL

9 Kg Çamaşır Makinesi: 28.599 TL

Bulaşık Makinesi: 15.999 TL

Elektrikli Çay Makinesi: 1.399 TL

Multi Blender Seti: 2.499 TL

Türk Kahvesi Makinesi: 1.499 TL

Saç Kurutma Makinesi: 999 TL

2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi: 1.999 TL

LED Işıklı Şarjlı Su Pompası: 199,50 TL

Şarjlı Duruş Düzeltici: 359 TL

Saç Düzleştirici: 599 TL

Şarjlı Dik Süpürge: 4.999 TL

Dijital Baskül: 399 TL

Aroma Difüzör: 529 TL

Dikey Elektrikli Süpürge: 1.399 TL

Şarjlı Tiftik Temizleyici: 399 TL

Ayak Masaj Aleti: 1.299 TL

Üç Tekerlekli Moped (VT5 PRO): 94.990 TL

Üç Tekerlekli Moped (VM5 Neo): 84.990 TL

4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası: 129.990 TL

Benzinli Motosiklet (125 CC): 69.990 TL

Elektrikli Moped (VS2): 32.990 TL

Stantlı Çelik Kupa Seti: 699 TL

Asılabilir Büyük Boy Lamba: 299 TL

Telsiz Seti 2'li: 1.299 TL

Çok Fonksiyonlu Kamp Baltası: 429 TL

Katlanır Ahşap Desenli Masa: 749 TL

Profesyonel Dürbün: 1.499 TL

Halat (15 m): 369 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu: 1.699 TL

Katlanabilir Portatif Tuvalet: 849 TL

Uyku Tulumu: 849 TL

Erkek Polar Ceket: 549 TL

Kadın Polar Ceket: 549 TL

Battaniye Takımı 3'lü: 1.499 TL

Pötikare Masa Örtüsü: 179,50 TL

Bordürlü Soft Yüz Havlusu: 109,50 TL

Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li: 89,50 TL

Anne-Bebek Keçe Organizer: 89,50 TL

Kadın Havuz Taban Süet Terlik: 299 TL

Mıknatıslı Ayakkabı Çekeceği: 79,50 TL

Kadın Kalpli Süet Pijama Takımı: 399 TL

Kadın Milan Pijama Altı: 249 TL

Dantelli Seamless Sütyen: 349 TL

Kadın 50 Denye Külotlu Çorap: 135 TL

2 Kapaklı Erzak / Kiler Dolabı: 5.999 TL

Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu: 1.999 TL

4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap: 1.499 TL

Kovalı Tuvalet Kağıtlık: 389 TL

Kalorifer Kurutmalık: 199,50 TL

Çok Amaçlı Saklama Kutusu (27 L): 249 TL

Kapaklı Hasır Organizer: 299 TL

Dönebilen Raflı Organizer: 249 TL

Ev Kumbara: 229 TL

3 Çekmeceli Organizer: 149,50 TL

Ahşap Saplı Kristal Organizer: 99,50 TL

Büyük Makyaj Organizeri: 199,50 TL

Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 75 TL

Kızartma Tenceresi (20 cm): 489 TL

Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti: 679 TL

Metal Sosluk Tava: 369 TL

Silikon Hazırlık Seti 3'lü: 149,50 TL

Tutmalı Çelik Termos Bardak: 499 TL

Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri: 399 TL

Çift Taraflı Kesme Tahtası: 1.899 TL

Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li: 229 TL

Çift Cidarlı Kase (300 ml): 129,50 TL

Çift Cidarlı Kase (500 ml): 169,50 TL

Borosilikat Süt Kupası: 49,50 TL

Fiyonk Figürlü Borosilikat Kupa: 189,50 TL

Çift Hazneli Matara: 289 TL

Kulplu Pipetli Plastik Mug: 249 TL

Ayaklı Boyalı Kase 2'li: 349 TL

Seramik Kupa: 99,50 TL

4 Parça Matcha Yapma Seti: 849 TL

Desenli Cam Tepsi: 299 TL

Tuz-Biber Öğütücü: 189,50 TL

Kelebek Detaylı Cam Lokumluk: 149,50 TL

Renkli Kavanoz: 99,50 TL

Ayaklı Cam Kase: 99,50 TL

Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı: 29,50 TL

Meyve Bıçağı 3'lü: 119,50 TL

Poşet Klipsi 12'li: 49,50 TL

Saklama Kabı Seti 2'li: 129,50 TL

Hareketli Dinozor Figürleri: 799 TL

Oyuncak Uzaktan Kumandalı Stunt Car: 749 TL

Oyuncak Blok Kaydırak Seti (53 Parça): 389 TL

Oyuncak Elly'nin Bisikleti: 159,50 TL

Oyuncak İtfaiye / Polis Merkezi: 269 TL

Pelüş Çeşitleri: 179 TL

Mini Figürler: 79,50 TL

Karanlıkta Parlayan Araçlar: 299 TL

Aktiviteli Oyun Halısı: 349 TL

Oyuncak Sessiz Top: 249 TL

Oyuncak Mr. Chef Tavalı Hamburger ve Pizza: 179,50 TL

Oyuncak Pelüş Küpler: 269 TL

Oyuncak Doktor Seti (12 Parça): 159,50 TL

Oyuncak Tren Seti: 349 TL

Lisanslı Puzzle: 109,50 TL

Çocuk Akademi Boyama Kitabı: 50 TL

Oyuncak Projeksiyon El Feneri: 79,50 TL

Duo Kart Oyunu: 129,50 TL

Denizkızı Mavi Saçlı Bebek: 289 TL



