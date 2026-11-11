A101 12-14 Kasım aktüel kataloğu 2026 broşürü! Pamuklu pike, yüz havlusu, masa örtüsü, battaniye takımı geliyor

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İstanbul
A101’de bu hafta indirime girecek ürünler arasında saç kurutma makinesi, salata makinesi, şarjlı su pompası, dik süpürge, çelik kupa seti, katlanır ahşap desenli masa, uyku tulumu, battaniye takımı, ayakkabı çekeceği, köşe organizer, süet terlik yer aldı. A101 marketlerinde haftanın en çok dikkat çeken ürünü ise Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu olurken 1.999 TL etiket fiyatıyla satışa çıkacak. 4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL, Suntalam 2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL, Kızartma Tenceresi 489 TL, Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL, Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL olacak. Teknoloji ürünlerinden 70 İnç UHD 4K Smart Televizyon 45.999 TL, Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL, Kablosuz Klavye Mouse Set 439 TL, Akım Korumalı 6’lı Uzatma Kablosu 559 TL, Akıllı Saat ise 1.299 TL olacak. Peki A101’de bu perşembe neler var? İşte, A101 12-14 Kasım aktüel kataloğu…
Şampuan 350 ml: 174 TL
Şampuan 400 ml: 154 TL
Saç Kremi 350 ml: 154 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml: 249 TL
Göz Alıcı Renkler Saç Boyası: 199,50 TL
Leke Çıkarıcı 1000 ml: 199,50 TL
Kireç Önleyici 250 g: 159,50 TL
Şampuan 360 ml: 159 TL
Mucizevi Yağ Saç Bakım Kremi 150 ml: 166,50 TL
Sıvı Saç Bakım Kremi 200 ml: 219 TL
Deodorant 150 ml: 122 TL
Roll-On 50 ml: 85 TL
Ev & Tekstil Spreyi 450 ml: 159 TL
Arap Sabunu 1 L: 64,50 TL
Bulaşık Deterjanı 1 L: 64,50 TL
Softcare Islak Havlu 4x70: 119 TL
Çürüklere Karşı Nane Ferahlığı Diş Macunu 100 ml: 39 TL
Ağız Bakım Suyu 500 ml: 99 TL
Diş Macunu 75 ml: 78 TL
Erkek Parfümü 50 ml: 295 TL
Patt Patt Patlamış Pirinçli, Fındık Kremalı Gofret 8x27 g: 109 TL
Granola 300 g: 129 TL
Kırmızı Meyveli ve Pirinç Patlaklı Gevrek 400 g: 129 TL
Antep Fıstıklı ve Fındıklı Çikolata 60 g: 55 TL
Sütlü Çikolatalı Gofret 26,7 g: 14 TL
Çikolata 70 g: 45 TL
Chunky Gofret 38 g: 22,50 TL
Soğuk Kahve 250 ml: 65 TL
Kahve 10'lu Paket: 99 TL
Gold Kahve 2 g: 10,50 TL
Gold Kahve 100 g: 199,50 TL
Klasik Kahve 100 g: 149 TL
2'si 1 Arada 20'li Paket + Cam Kavanoz Hediye: 149 TL
Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 KG: 179 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g: 209 TL
Tam Yağlı Tost Peyniri 1 KG: 349 TL
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG: 209 TL
Tiryaki Çay 1000 g: 349 TL
Pötibör Bisküvi 450 g: 55 TL
Ayçiçek Yağı 5 L: 249 TL
Buğday Unu 2 KG: 54,50 TL
Glutensiz Karabuğday Ekmeği 450 g: 119 TL
Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 400 g: 25 TL
Çikolatalı Gofret: 14,50 TL
Piliç Salam 850 g: 102,50 TL
Piliç Schnitzel 500 g: 119,50 TL
Dana Kangal Sucuk 400 g: 369 TL
Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 g: 199,50 TL
Tube Sade Patates Cipsi 160 g: 79 TL
Çıt Kapak Çiçek Balı 600 g: 319 TL
Buzdolabı: 31.999 TL
Kurutma Makinesi: 19.499 TL
11 Kg Çamaşır Makinesi: 21.999 TL
9 Kg Çamaşır Makinesi: 28.599 TL
Bulaşık Makinesi: 15.999 TL
Elektrikli Çay Makinesi: 1.399 TL
Multi Blender Seti: 2.499 TL
Türk Kahvesi Makinesi: 1.499 TL
Saç Kurutma Makinesi: 999 TL
2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi: 1.999 TL
LED Işıklı Şarjlı Su Pompası: 199,50 TL
Şarjlı Duruş Düzeltici: 359 TL
Saç Düzleştirici: 599 TL
Şarjlı Dik Süpürge: 4.999 TL
Dijital Baskül: 399 TL
Aroma Difüzör: 529 TL
Dikey Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
Şarjlı Tiftik Temizleyici: 399 TL
Ayak Masaj Aleti: 1.299 TL
Üç Tekerlekli Moped (VT5 PRO): 94.990 TL
Üç Tekerlekli Moped (VM5 Neo): 84.990 TL
4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası: 129.990 TL
Benzinli Motosiklet (125 CC): 69.990 TL
Elektrikli Moped (VS2): 32.990 TL
Stantlı Çelik Kupa Seti: 699 TL
Asılabilir Büyük Boy Lamba: 299 TL
Telsiz Seti 2'li: 1.299 TL
Çok Fonksiyonlu Kamp Baltası: 429 TL
Katlanır Ahşap Desenli Masa: 749 TL
Profesyonel Dürbün: 1.499 TL
Halat (15 m): 369 TL
Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu: 1.699 TL
Katlanabilir Portatif Tuvalet: 849 TL
Uyku Tulumu: 849 TL
Erkek Polar Ceket: 549 TL
Kadın Polar Ceket: 549 TL
Battaniye Takımı 3'lü: 1.499 TL
Pötikare Masa Örtüsü: 179,50 TL
Bordürlü Soft Yüz Havlusu: 109,50 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li: 89,50 TL
Anne-Bebek Keçe Organizer: 89,50 TL
Kadın Havuz Taban Süet Terlik: 299 TL
Mıknatıslı Ayakkabı Çekeceği: 79,50 TL
Kadın Kalpli Süet Pijama Takımı: 399 TL
Kadın Milan Pijama Altı: 249 TL
Dantelli Seamless Sütyen: 349 TL
Kadın 50 Denye Külotlu Çorap: 135 TL
2 Kapaklı Erzak / Kiler Dolabı: 5.999 TL
Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu: 1.999 TL
4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap: 1.499 TL
Kovalı Tuvalet Kağıtlık: 389 TL
Kalorifer Kurutmalık: 199,50 TL
Çok Amaçlı Saklama Kutusu (27 L): 249 TL
Kapaklı Hasır Organizer: 299 TL
Dönebilen Raflı Organizer: 249 TL
Ev Kumbara: 229 TL
3 Çekmeceli Organizer: 149,50 TL
Ahşap Saplı Kristal Organizer: 99,50 TL
Büyük Makyaj Organizeri: 199,50 TL
Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 75 TL
Kızartma Tenceresi (20 cm): 489 TL
Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti: 679 TL
Metal Sosluk Tava: 369 TL
Silikon Hazırlık Seti 3'lü: 149,50 TL
Tutmalı Çelik Termos Bardak: 499 TL
Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri: 399 TL
Çift Taraflı Kesme Tahtası: 1.899 TL
Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li: 229 TL
Çift Cidarlı Kase (300 ml): 129,50 TL
Çift Cidarlı Kase (500 ml): 169,50 TL
Borosilikat Süt Kupası: 49,50 TL
Fiyonk Figürlü Borosilikat Kupa: 189,50 TL
Çift Hazneli Matara: 289 TL
Kulplu Pipetli Plastik Mug: 249 TL
Ayaklı Boyalı Kase 2'li: 349 TL
Seramik Kupa: 99,50 TL
4 Parça Matcha Yapma Seti: 849 TL
Desenli Cam Tepsi: 299 TL
Tuz-Biber Öğütücü: 189,50 TL
Kelebek Detaylı Cam Lokumluk: 149,50 TL
Renkli Kavanoz: 99,50 TL
Ayaklı Cam Kase: 99,50 TL
Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı: 29,50 TL
Meyve Bıçağı 3'lü: 119,50 TL
Poşet Klipsi 12'li: 49,50 TL
Saklama Kabı Seti 2'li: 129,50 TL
Hareketli Dinozor Figürleri: 799 TL
Oyuncak Uzaktan Kumandalı Stunt Car: 749 TL
Oyuncak Blok Kaydırak Seti (53 Parça): 389 TL
Oyuncak Elly'nin Bisikleti: 159,50 TL
Oyuncak İtfaiye / Polis Merkezi: 269 TL
Pelüş Çeşitleri: 179 TL
Mini Figürler: 79,50 TL
Karanlıkta Parlayan Araçlar: 299 TL
Aktiviteli Oyun Halısı: 349 TL
Oyuncak Sessiz Top: 249 TL
Oyuncak Mr. Chef Tavalı Hamburger ve Pizza: 179,50 TL
Oyuncak Pelüş Küpler: 269 TL
Oyuncak Doktor Seti (12 Parça): 159,50 TL
Oyuncak Tren Seti: 349 TL
Lisanslı Puzzle: 109,50 TL
Çocuk Akademi Boyama Kitabı: 50 TL
Oyuncak Projeksiyon El Feneri: 79,50 TL
Duo Kart Oyunu: 129,50 TL
Denizkızı Mavi Saçlı Bebek: 289 TL