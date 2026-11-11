MHP'den yolsuzluk ve rüşvet suçları için çağrı: Siyasi ahlak yasası çıkarılsın, milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılsın

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İstanbul
TBMM Karma Komisyonda sayısı 100'ü aşan milletvekiline ait bin 96 dokunulmazlık dosyası beklerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ve aynı partinin milletvekilleri Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in isimleri yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anıldı.
Geçirdiği soruşturma nedeniyle Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül ise kara para ve cinsel istismar gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. İsmi geçen milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair fezleke bulunurken Meclis çatısı altında önemli bir öneri ortaya atıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan milletvekilleri, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin yolsuzlukların ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini belirtti.
Faili meçhul olayların üzerine gidilmesini milletin takdir ettiğini vurgulayan Kalaycı, "Fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yargı süreçleri devam etmektedir. MHP olarak Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru ve hızlı tecelli etmesini bekliyoruz. Milletimizin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmamalı. MHP, yolsuzluklarla mücadeleyi milli siyaset meselesi olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Kalaycı, siyasetin ahlaki değerlerle bezenmesinin zorunluluk olduğuna işaret ederek, siyasette aklanmaya ve arınmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Siyasi etik kurallarının belirlenmesini, siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını istediklerini aktaran Kalaycı, siyasetin finansmanı konusunda Anayasa hükmü uyarınca partilerin ve adayların seçim harcamalarının beyanı ve denetlenmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapılmasını önerdi.
Kalaycı, yolsuzluk ve rüşvet suçlarının yasama dokunulmazlıklarından çıkarılmasını istedi.