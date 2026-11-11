TBMM Karma Komisyonda sayısı 100'ü aşan milletvekiline ait bin 96 dokunulmazlık dosyası beklerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ve aynı partinin milletvekilleri Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in isimleri yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anıldı.

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HABERİN ÖZETİ MHP'den yolsuzluk ve rüşvet suçları için çağrı: Siyasi ahlak yasası çıkarılsın, milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılsın TBMM'de çok sayıda milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası bulunurken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı yolsuzluk ve rüşvet suçlarının yasama dokunulmazlığından çıkarılmasını ve siyasi ahlak yasasının yapılmasını önerdi. TBMM Karma Komisyonda 100'ü aşkan milletvekiline ait bin 96 dokunulmazlık dosyası beklemektedir. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in isimleri yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılırken haklarında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair fezleke bulunmaktadır. Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül, kara para ve cinsel istismar gibi suçlamalarla karşı karşıyadır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülürken konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin yolsuzlukların ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini belirtti. Mustafa Kalaycı, siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını, seçim harcamalarının denetlenmesini, yolsuzluk ve rüşvet suçlarının ise yasama dokunulmazlığından çıkarılmasını talep etti.

Geçirdiği soruşturma nedeniyle Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül ise kara para ve cinsel istismar gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. İsmi geçen milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair fezleke bulunurken Meclis çatısı altında önemli bir öneri ortaya atıldı.

"TÜRKİYE BİR ARINMA SÜRECİNDEN GEÇİYOR"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan milletvekilleri, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin yolsuzlukların ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini belirtti.

Faili meçhul olayların üzerine gidilmesini milletin takdir ettiğini vurgulayan Kalaycı, "Fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yargı süreçleri devam etmektedir. MHP olarak Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru ve hızlı tecelli etmesini bekliyoruz. Milletimizin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmamalı. MHP, yolsuzluklarla mücadeleyi milli siyaset meselesi olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalaycı, siyasetin ahlaki değerlerle bezenmesinin zorunluluk olduğuna işaret ederek, siyasette aklanmaya ve arınmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

SİYASİ AHLAK YASASI YAPILSIN, YOLSUZLUK VE RÜŞVET DOKUNULMAZLIKTAN ÇIKARILSIN

Siyasi etik kurallarının belirlenmesini, siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını istediklerini aktaran Kalaycı, siyasetin finansmanı konusunda Anayasa hükmü uyarınca partilerin ve adayların seçim harcamalarının beyanı ve denetlenmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapılmasını önerdi.

Kalaycı, yolsuzluk ve rüşvet suçlarının yasama dokunulmazlıklarından çıkarılmasını istedi.