UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, 5. hafta maçında yarın saat 20.00'de İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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HABERİN ÖZETİ Enes Ünal'dan flaş Montella sözleri! Geçmişte milli takıma çağrılmamasıyla ilgili konuştu A Milli Takım futbolcusu Enes Ünal, Belçika maçı öncesinde basın toplantısında yaptığı açıklamalarda milli takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ve kariyeri hakkında konuştu. A Milli Takım, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5. hafta maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşılaşacak. Enes Ünal, milli takımda yeniden yer almaktan dolayı gururlu olduğunu ve ülkesine hizmet etmenin önemini vurguladı. Ünal, kariyerindeki düşüşler, çıkışlar ve sakatlıklara rağmen mücadeleden vazgeçmediğini belirtti. Geçmişte milli takıma çağrılmamasına ilişkin olarak eski teknik direktör Montella'nın tercihine saygı duyduğunu ifade etti. Zor dönemlerinde ailesinin ve yakın çevresinin desteğiyle mental olarak güçlendiğini söyledi.

A Milli Takım'ın futbolcularından Enes Ünal, karşılaşma öncesinde Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Enes Ünal, yeniden milli takımda olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'yi temsil etmek ve milli takımın bir parçası olmanın kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki milli futbolcu, "Bizim için milli takım hizmet yeri. Burada bulunmak, ülkemize hizmet edebilmek çok önemli. Hocama da bu şansı tekrar bana tanıdığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

Enes Ünal, şans bulması durumunda elinden gelenin en iyisini yapacağını, mücadeleden de hiçbir zaman kaçmayacağını aktardı.

"FUTBOL BANA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisine yönelik beklentilere ilişkin bir soru üzerine milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"16-17 yaşında wonderkid, hani çok beklenti olan bir oyuncu olarak 18'inde Manchester City'ye genç oyuncu olarak transfer olunca beklentiler tabii dünyanın en iyi takımları oluyor. O seviyede olmazsan başarısız olduğun düşünülüyor. Ben kariyerimi böyle görmüyorum. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Düşüşler, çıkışlar, sakatlıklar yaşadım. Bu benim kariyerimin, hayatımın bir parçasıydı ve hiçbir pişmanlığım yok. Elimden gelen her şeyin fazlasını yapmaya çalıştım her zaman. Bugün 29 yaşındayım burada önünüzde oturuyorum. Tekrar milli takımda olduğum için çok gururluyum. İnşallah benim için kariyer zirvesi ve yeni bir sayfa olur. Çünkü futbol bana ikinci bir şans verdi diye düşünüyorum. Son 3 yılda yaşadığım sakatlıklardan sonra ve bunu da lehime çevirmek için başarılı olmak için burada elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Enes Ünal, milli takımın eski teknik direktörü Vincenzo Montella zamanında kadroya çağrılmamasına ilişkin, "Sonuçta sezona iyi başlamıştım, tekrar oynamaya başlamıştım uzun bir süre sonra. Dediğim gibi burası bir hizmet yeri. Bir patronumuz var, hocamız. Bizim liderimiz. Sergen hocamız var. Daha önce Montella vardı. Montella hocamızla da gayet iyi bir iletişimimiz vardı. Bu iletişim hiçbir zaman için kopmadı. O gün öyle bir tercih yaptı ve buna da saygı duyuyorum. O da çok farklı bir şekilde oynamak istiyordu ve belki beni tam hazır görmemişti o sakatlıklardan çıktıktan sonra. Ona da saygı duyuyorum. Bugün burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Mental olarak nasıl toparladığına ilişkin soruya da Enes Ünal, "Çok iyiyim, mental olarak inanılmazdım, çok güçlüyüm demek çok kolay. Ancak çok çok zor dönemlerim oldu. Çok iyi bir ailem var onun için çok mutluyum. Çok iyi bir eşim, çok iyi bana destek veren insanlar var. Tabii sakatlık, bazen şöyle bir algı oluyor, hani oyuncu sakatlanıyor, kaçıyor gibi... Sakatlık bir profesyonel atlet için yaşanabilecek en kötü senaryo. Hiç istemediği bir senaryo. Çok mutsuz, depresif ve yalnız olduğunuz bir senaryo. Dediğim gibi hani bundan da farklı tecrübeler edinmeye çalıştım ve çevremdeki güzel insanların desteğiyle atlatabildim." şeklinde cevap verdi.