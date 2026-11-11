Sergen Yalçın'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! "Üzülen 25 oyuncu daha var"

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, 5. hafta maçında yarın saat 20.00'de İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN'DAN İRFAN CAN KAHVECİ DEĞERLENDİRMESİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin aday kadroya alınmamasına ilişkin soruya yanıt verdi.

İrfan Can Kahveci'nin milli takımın geniş kadrosunda yer aldığını söyleyen Sergen Yalçın, "Kadroya alınmadığı için üzülmüş olabilir ama onunla birlikte dışarıda kalan ve üzülen 25 oyuncu daha var. Lütfen bunu bireysel olarak değerlendirmeyelim. Bu iki maç için böyle bir kadroyu uygun gördük. Beklediğimiz tek şey, kararımıza saygı duyulması. Bunun çok büyütülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. İrfan Can bu kampa gelmedi ama bir sonraki kampa gelebilir. Performansı iyiye gidiyor. İnşallah daha da başarılı olur, biz de onu buraya alırız. Kimseye karşı art niyetimiz yok, böyle bir şey asla olamaz. Bazı bölgelerde yığılmalar oluyor. Hepsini alamıyoruz. Milli takım oyuncusunu kadroya alıp tribünde oturtmak istemiyorum" dedi.