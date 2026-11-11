Tokat’ta dehşet anları güvenlik kamerasında! 4 köpeğin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Edinilen caddede yürüyen bir çocuğa pitbull, av köpeği, ikisi de süs köpeği olmak üzere dört köpek saldırdı. Köpeklerin kendine doğru koştuğunu gören çocuk can havliyle kaçmaya başladı. Yolun karşısına geçmesine rağmen köpeklerden kurtulamayan çocuğu, sesleri duyarak dükkanlarından çıkan esnaflar kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.