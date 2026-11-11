Bakan Mustafa Çiftçi'den COP31'de güvenlik açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi COP31'de açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Mustafa Çiftçi'den COP31'de güvenlik açıklaması İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31'de iklim değişikliğinin bir güvenlik problemi olduğunu ve bu doğrultuda tedbirler aldıklarını belirtti. İklim değişikliği, çevre sorunu olmasının yanı sıra bir güvenlik sorununa yol açabilir. İstanbul Ayazağa'daki aşırı yağışlar sel ve heyelanlara neden olarak güvenlik problemine dönüşebilir. Kuraklığın arttığı yıllarda göçün tetiklendiği gözlemlenmektedir. Aşırı yağışlar sel ve heyelanlara sebep olabilir. İklim değişikliği, ilerleyen aşamalarda kamu düzenini tehdit eden problemlere dönüşebilir. İklim değişikliği bir güvenlik açığı ve risk çarpanı olarak değerlendirilmektedir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu açıklamaları yaptı:

Bir çevre sorunu olduğu düşünülebilir. Ancak biz iklim değişikliğinin bir güvenlik problemi olduğunu da, bir güvenlik sorununa yol açabileceğini de öngörerek, değerlendirerek tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Mesela son zamanlarda, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Ayazağa'daki yağışları, aşırı yağışları dikkatinize getirmek istiyorum.

Bir ayda bir senede yağacak olan yağmur miktarı bir günde düştüğünde biliyorsunuz aşırı yağışlar sel felaketine bazen heyelanlara sebebiyet verebiliyor ve bu bir güvenlik problemine dönüşebiliyor. Onun için mesela kuraklığın arttığı yıllarda bunun göçü tetiklediğini biliyoruz yine aşırı yağışların sel ve heyelana sebebiyet verebildiğini düşünüyoruz. Bunların hepsi her ne kadar birer çevre problemi gibi görünse de ilerleyen aşamalarda kamu düzenini tehdit eden birer probleme dönüşebilir. Dolayısıyla biz iklim değişikliğini de bir güvenlik problemi, güvenlik açığı hatta risk çarpanı olarak değerlendiriyoruz.