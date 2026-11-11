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Balkondan düşmesine ramak kalmıştı: Polis, çocuğu son anda kurtardı

'te 5 katlı bir apartmanın ikinci katında E.E.Ö. isimli çocuk oyun amaçlı balkona çıktı. O sırada balkon camından dışarı çıkan çocuk bir daha içeri giremedi. İhbar üzerine olay yerine ilk ulaşan trafik polis memuru Halil Demiran, yan dairenin balkonuna çıkıp küçük çocuğu kurtardı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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