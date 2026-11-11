Bakan Uraloğlu'dan COP31'de TGRT Haber'e önemli açıklama: İstanbul Havalimanı'yla ilgili kritik detay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu COP31 Zirvesi'nde TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Abdulkadir Uraloğlu şu açıklamaları yaptı:

Gerçekten Türkiye iklim değişikliğinin sonuçlarını azaltmak için daha az karbon emisyonu salınımı sağlamak için ulaştırma sektöründe özellikle bütün sektörlerde elbette böyle ama kendi sektörümüzden bahsedeceksek biz üzerimize düşeni yapmaya başladık. Nasıl yapmaya başladık? Demiryolu araçlarını mevcut demiryolu hatlarımızı elektrikli hale getirerek yapmaya başladık.

DEMİR YOLU ARAÇLARI

Demir yolu araçlarımızı dizel ya da fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara dönüştürmeye başlayarak yapmaya başladık. Yine karayolu tarafında bölünmüş yolları artırarak oradaki zaman ve akaryakıt tasarrufundan yapmaya başladık. Havalimanlarında yeşil sertifikasyona sahip havalimanları artık yapmaya başladık. O lisansları almaya başladık. Yine yeşillimanlar noktasında biz yeşilliman sertifikalarını almaya başladık. Yani bu sertifikayı gereklerini yerine getirerek alıyorsunuz. Dolayısıyla biz diyoruz ki biz ulaşımın bütün dallarında ve haberleşme noktasında dünyanın gittiği yerin biz arkasında kalmayacağız. ön saflarda yer almaya devam edeceğiz.

COP31'DE KRİTİK TOPLANTI

Öncelikle küresel yeşil yük koridoru yuvarlak masa toplantısını yaptık. Bu kıymetliydi. 20'nin üzerinde katılım vardı. Bakanlar ve küresel ulaştırma örgütlerinin kuruluşlarının katıldığı bir toplantıydı. 2 saat Böyle gerçekten bir beyin fırtınası yapmış olduk. Orada sadece ülke olarak değil, sadece bölge olarak değil, küresel olarak neler yapmalıyız? Yaptığımız işlerde nasıl işbirliği yapıp nasıl yapmalıyız? paylaşmalıyız noktasında gerçekten faydalı oldu.

Milli Savunma Bakanlığımızla görüşerek serbest hava koridorlarını tesis ediyoruz. İşte İstanbul Havalimanı'nda dördüncü pisti yaparak doğu yöndeki uçakların mesafe ve yakıt tasarrufu sağlamış oluruz. Karayollarında zaten bölünmüş yollar ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması, denizcilikte yine alternatif yakıtlı deniz araçlarının devreye alınması şeklinde yolumuza devam ediyoruz.