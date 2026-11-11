MHP'den Galatasaray'a sürpriz teklif! Osimhen'e de davet geldi

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında Galatasaray'a sürpriz bir teklifte bulundu.

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HABERİN ÖZETİ MHP'den Galatasaray'a sürpriz teklif! Osimhen'e de davet geldi MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, RAMS Park'taki kötü zemin nedeniyle Galatasaray'ı maçlarını oynaması ve sakatlanan futbolcularının tedavi görmesi için Kütahya'ya davet etti. Ahmet Erbaş teklifini, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı 2027 yılı bütçe görüşmelerinde yaptı. Erbaş, Dumlupınar Stadyumu'nun RAMS Park'tan daha iyi bir zemine sahip olduğunu ve bazı eksiklikler giderilirse büyük maçların Kütahya'da oynanabileceğini belirtti. Bozuk zemin sebebiyle sakatlanan Victor Osimhen ve diğer futbolcular, Kütahya'nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerine davet edildi. Erbaş, "80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var" ifadelerini kullandı.

Stattaki kötü zemin nedeniyle sarı kırmızılı kulübü Kütahya'ya davet eden Ahmet Erbaş, "RAMS Park’taki saha zeminiyle ilgili tartışmalar gündeme gelirken Kütahyaspor’umuz Dumlupınar Stadyumu’nun zeminine duyduğu güveni, 'Zemin konusunda yardımcı olabiliriz' mesajıyla ortaya koymuştur. RAMS Park’tan daha iyi bir saha zeminine sahip olan Dumlupınar Stadyumu’ndaki bazı eksiklikler giderildiği takdirde, büyük karşılaşmaların Kütahya’da oynanmasının önü açılabilir." ifadelerini kullandı.

Bozuk saha zemini nedeniyle sakatlanan başta Victor Osimhen olmak üzere diğer futbolcuları da Kütahya'ya çağıran MHP'li Erbaş, "Bütün sporcuları Kütahya’nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaktan da memnuniyet duyarız. 80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var." dedi.