MHP'den Galatasaray'a sürpriz teklif! Osimhen'e de davet geldi

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İstanbul
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında Galatasaray'a sürpriz bir teklifte bulundu.
Stattaki kötü zemin nedeniyle sarı kırmızılı kulübü Kütahya'ya davet eden Ahmet Erbaş, "RAMS Park’taki saha zeminiyle ilgili tartışmalar gündeme gelirken Kütahyaspor’umuz Dumlupınar Stadyumu’nun zeminine duyduğu güveni, 'Zemin konusunda yardımcı olabiliriz' mesajıyla ortaya koymuştur. RAMS Park’tan daha iyi bir saha zeminine sahip olan Dumlupınar Stadyumu’ndaki bazı eksiklikler giderildiği takdirde, büyük karşılaşmaların Kütahya’da oynanmasının önü açılabilir." ifadelerini kullandı.
Bozuk saha zemini nedeniyle sakatlanan başta Victor Osimhen olmak üzere diğer futbolcuları da Kütahya'ya çağıran MHP'li Erbaş, "Bütün sporcuları Kütahya’nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaktan da memnuniyet duyarız. 80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var." dedi.