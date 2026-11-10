Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklanıyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve psikolog kadrolarına başvuran adaylar, değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yerleşmeye hak kazanan adaylar için sonuçların ardından evrak teslim aşaması başlayacak ve gerekli belgelerin belirlenen tarihlerde ilgili kurumlara ulaştırılması istenecek. Peki, Adalet Bakanlığı Antalya, Ankara, Şanlıurfa, Sakarya, Bursa ve İstanbul personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden öğrenilir, isim listesi nasıl sorgulanır? İşte sonuç ekranı ve yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler…

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı mülakat sonuçları 2026! Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Bursa, İstanbul Adliyesi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Adalet Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları aşamalı olarak açıklanıyor ve adaylar sonuçları başvurdukları adliyelerin resmi internet sitelerinden öğrenebiliyor. Adalet Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli personel alımında sonuç duyuruları gelmeye başladı ve İstanbul Çağlayan Adliyesi ilk sonuç açıklamasını yaptı. Sonuçlar tüm iller için aynı anda açıklanmıyor; adalet komisyonlarının değerlendirme ve ilan işlemlerini tamamlamasına bağlı olarak aşamalı olarak yayımlanacak. Adaylar, başvuru yaptıkları ilgili adliyenin web sitesi üzerinden doğrudan açıklanan listelere erişim sağlayabilirler. İstanbul Adliyesi'nde asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar için evrak teslim tarihi 10-20 Kasım 2026 olarak belirlendi. Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımında en çok kadro zabıt katibi (5.259) ve infaz koruma memuru (4.508) kadrolarına ayrıldı. Sonuçların kasım ayı bitmeden açıklanması ve personelin yıl sonuna kadar göreve başlatılması hedefleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli personel alımında sonuç duyuruları gelmeye başladı. İlk sonuç açıklamalarından biri İstanbul Çağlayan Adliyesi tarafından yapıldı. Böylece adayların merakla beklediği değerlendirme sürecinde ilan aşamasına geçildi.

Sonuçların tüm iller için aynı anda açıklanması beklenmiyor. Adalet komisyonlarının değerlendirme ve ilan işlemlerini tamamlamasına bağlı olarak asil ve yedek aday listeleri aşamalı olarak yayımlanacak. Bu nedenle henüz başvurduğu adliyeden sonuç duyurusu gelmeyen adayların ilgili komisyonun resmi internet sitesini takip etmesi gerekiyor.

Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve psikolog kadrolarına başvuran adaylar, ilan edilen listeler üzerinden durumlarını kontrol edebilecek.

ÇAĞLAYAN ADALET SARAYI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 9 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan duyurularla farklı unvanlardaki sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. Zabıt katipliği, hizmetli, teknisyen ve koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için başarılı olan adaylar ilan edildi.

Adaylar, ilgili duyuruların ekinde bulunan sonuç sorgulama bağlantılarına girerek T.C. kimlik numaraları üzerinden başarı durumlarını öğrenebilecek. Sorgulama ekranında asil olarak görünen adayların, göreve başlama işlemleri için istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim etmesi gerekiyor.

İstanbul Adliyesi tarafından yayımlanan duyurularda, asil adaylar için evrak teslim tarihi 10-20 Kasım 2026 olarak açıklandı. İstanbul’da ikamet eden adayların belgeleri elden, il dışında yaşayanların ise APS aracılığıyla göndermesi istendi. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı bildirildi.

Sonuç sorgulama ve duyurular:



İstanbul Adliyesi resmi internet sitesi⁠

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü⁠

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü⁠

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları kademeli olarak ilan edilmeye başlandı. Adalet Bakanlığı personel alımında en fazla kadro İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Adana gibi illere ayrılmıştı.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tek bir sorgulama ekranı üzerinden erişime açılmıyor. Adaylar başvuru yaptıkları ilgili adliyenin web sitesi üzerinden doğrudan açıklanan listelere erişim sağlayabilirler.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında yerleştirmeye hak kazanan adaylar ilgili tarihe kadar istenen belge ve evrakları kuruma teslim edecek. Belgeleri teslim etmeyen veya başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Adliyelerin sorgulama ekranlarına doğrudan aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı İstanbul Anadolu Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı Sakarya Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı Şanlıurfa Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı Adana Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

Adalet Bakanlığı Bursa Adliyesi Personel Alımı Sonuçları İçin Tıklayınız

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONRASI İSTENEN BELGELER NELER?

İstanbul Adliyesi tarafından yayımlanan sonuç duyurularında başarı durumu asil olan adaylardan istenen belgeler de açıklandı. Adayların hazırlaması gereken evraklar şöyle:

KPSS sonuç belgesi.

Kariyer Kapısı platformundan alınacak başvuru bilgileri çıktısı.

Öğrenim durumunu gösteren belge. Belgenin A4 boyutunda sunulması gerekiyor. Diploma aslı, onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi kabul ediliyor. Postayla gönderilecek belgelerde diploma fotokopisinin okuldan aslı gibidir onaylı veya noter onaylı olması isteniyor.

Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınmış askerlik durum belgesi. Askerliğini tamamlayanların terhis belgesi de sunması gerekiyor. e-Devlet çıktısı kabul edilmiyor.

Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi. Evli veya boşanmış kadın adayların eski ve yeni soyadlarına ilişkin belgeleri ayrı ayrı hazırlaması gerekiyor.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Evli veya boşanmış kadın adayların eski ve yeni soyadlarına ilişkin kayıtları ayrı ayrı sunması gerekiyor.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Evli veya boşanmış kadın adayların eski ve yeni soyadlarına ilişkin kayıtları ayrı ayrı sunması gerekiyor. Görevin devamlı yapılmasına engel bir sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

Mal bildirimi formu.

Yerleşim yeri belgesi (ikametgah).

A4 boyutunda kimlik fotokopisi.

Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun iki adet biyometrik fotoğraf.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.

SGK tescil ve hizmet dökümü/işyeri unvan listesi. Belgenin e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınması gerekiyor.

Sağlık beyanı ve mal bildirimi formlarının el yazısıyla eksiksiz doldurulması isteniyor. Mal bildirimi formunun çıktısı ise arkalı önlü alınmamalı.

2026 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımında en çok kadro katip ve gardiyan kadrolarına ayrıldı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personelin unvanlarına göre kontenjan sayıları şu şekilde listeleniyor:

Zabıt Katibi: 5.259 kişi, İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi, Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi, Mübaşir: 1.041 kişi, İcra Kâtibi: 900 kişi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi, Psikolog: 410 kişi, Teknisyen: 322 kişi, Büro Personeli: 316 kişi, Hemşire: 286 kişi, Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

En çok alımın yapılacağı iller ise şöyle; Ankara 306, Adana 101, Antalya 132, Bakırköy 205, Bursa 178, Diyarbakır 123, Gaziosmanpaşa 120, Gebze 69, İstanbul Adliyesi 351, İstanbul Anadolu Adliyesi 352, Sakarya Adliyesi 93, Şanlıurfa Adliyesi 126,

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 15 bin personel alımına ilişkin değerlendirmelerinin ardından sonuçların kasım ayı bitmeden açıklanması hedefleniyor. Personelin ise yıl sonuna kadar göreve başlatılması planlanıyor. Ancak bütün kadroları kapsayan kesin bir sonuç açıklama takvimi henüz yayımlanmış değil.

Komisyonların sonuçları kendi duyuru takvimlerine göre ilan etmesi nedeniyle adayların başvuru yaptıkları adliyeyi ve ilgili kurumun internet sitesini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. İstanbul Adliyesinde olduğu gibi diğer komisyonlardan da yeni sonuç duyurularının gelmesi bekleniyor.

