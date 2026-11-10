Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:25

Bilal El Khannouss 'Sadece Galatasaray' demişti, bonservisi belli oldu! Resmen duyurdular

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Bilal El Khannouss iddiası Alman basınından geldi. Alman ekibinin Faslı yıldız için belirlediği bonservis bedeli netleşti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bilal El Khannouss 'Sadece Galatasaray' demişti, bonservisi belli oldu! Resmen duyurdular
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:25

'ın yaz transfer döneminde de radarında olan ve 'ndeki maçı sonrası yaptığı "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım" açıklamasıyla gündeme oturan Bilal El Khannouss için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Bilal El Khannouss 'Sadece Galatasaray' demişti, bonservisi belli oldu! Resmen duyurdular

Sarı-kırmızılıların Avrupa sahnesinde rakip olarak karşılaştığı Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu hakkında Alman medyası yeni bir iddiayı manşetlere taşıdı.

Bilal El Khannouss 'Sadece Galatasaray' demişti, bonservisi belli oldu! Resmen duyurdular

STUTTGART'IN BELİRLEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ NETLEŞTİ

Sky Sports DE'nin geçtiği habere göre, Alman temsilcisi 22 yaşındaki Faslı futbolcu için bonservis beklentisini belirledi. Stuttgart yönetiminin, başarılı oyuncu için 40 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi durumunda transferine onay vereceği ifade edildi.

Bilal El Khannouss 'Sadece Galatasaray' demişti, bonservisi belli oldu! Resmen duyurdular

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 15 resmi maça çıkan Bilal El Khannouss, takımı adına 2 gollük katkı sağladı. Hem skorer kimliği hem de orta sahadaki çok yönlü oyunuyla dikkat çeken genç yetenek için Galatasaray yönetiminin önümüzdeki süreçte nasıl bir hamle yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Bilal El Khannouss 'Sadece Galatasaray' demişti, bonservisi belli oldu! Resmen duyurdular
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!
Galatasaraylı Aleksey Batrakov'dan Fenerbahçe için olay sözler: 'Belki onlarda öyledir, bizde değil'
Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!
ETİKETLER
#galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#stuttgart
#Bilal El Khannouss
#Sky Sports De
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.