Bilal El Khannouss 'Sadece Galatasaray' demişti, bonservisi belli oldu! Resmen duyurdular

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de radarında olan ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçı sonrası yaptığı "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım" açıklamasıyla gündeme oturan Bilal El Khannouss için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların Avrupa sahnesinde rakip olarak karşılaştığı Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu hakkında Alman medyası yeni bir iddiayı manşetlere taşıdı.

STUTTGART'IN BELİRLEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ NETLEŞTİ

Sky Sports DE'nin geçtiği habere göre, Alman temsilcisi 22 yaşındaki Faslı futbolcu için bonservis beklentisini belirledi. Stuttgart yönetiminin, başarılı oyuncu için 40 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi durumunda transferine onay vereceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 15 resmi maça çıkan Bilal El Khannouss, takımı adına 2 gollük katkı sağladı. Hem skorer kimliği hem de orta sahadaki çok yönlü oyunuyla dikkat çeken genç yetenek için Galatasaray yönetiminin önümüzdeki süreçte nasıl bir hamle yapacağı şimdiden merak konusu oldu.