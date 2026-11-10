Almanya'da 1 euroluk döner izdihamı caddeyi savaş alanına çevirdi: Polise taş, şişe ve sandalyelerle saldırdılar

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İstanbul
Almanya’nın Dortmund kentinde yeni açılan bir işletmenin ekmek arası döneri 1 eurodan satışa sunması büyük bir izdihama yol açtı. Ucuz döner alabilmek için akın eden yaklaşık 300 kişilik kalabalık birbirine girerken, müdahale eden polis ekiplerine taş, şişe ve sandalyelerle saldıran öfkeli grup sokak ortasında scooter'larla barikat kurdu. Helikopter destekli takviye kuvvetlerin sevk edilmesiyle kalabalık güçlükle yatıştırıldı. Olaylar bir süre sonra yatışırken bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında ise kamu düzenini bozma, mala zarar verme, tutuklamaya direnme ve memurlara hakaret suçlarından dolayı çeşitli cezai işlemler uygulandı. İşletme sahibinin ise olaylardan sorumlu tutulup tutulmayacağına ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini bildiren polis, operasyonun maliyetinin restoran sahibi tarafından karşılanabileceğini belirtti.