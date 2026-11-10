Dünya Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Almanya'da 1 euroluk döner izdihamı caddeyi savaş alanına çevirdi: Polise taş, şişe ve sandalyelerle saldırdılar

’nın kentinde yeni açılan bir işletmenin ekmek arası döneri 1 eurodan satışa sunması büyük bir izdihama yol açtı. Ucuz döner alabilmek için akın eden yaklaşık 300 kişilik kalabalık birbirine girerken, müdahale eden ekiplerine taş, şişe ve sandalyelerle saldıran öfkeli grup sokak ortasında scooter'larla barikat kurdu. Helikopter destekli takviye kuvvetlerin sevk edilmesiyle kalabalık güçlükle yatıştırıldı. Olaylar bir süre sonra yatışırken bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında ise kamu düzenini bozma, mala zarar verme, tutuklamaya direnme ve memurlara hakaret suçlarından dolayı çeşitli cezai işlemler uygulandı. İşletme sahibinin ise olaylardan sorumlu tutulup tutulmayacağına ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini bildiren polis, operasyonun maliyetinin restoran sahibi tarafından karşılanabileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya’da acil yakalama talebiyle aranan şüpheli İzmir’de yakalandı
Almanya'dan bilgileri alıp Rusya'ya veriyordu! Ukrayna vatandaşı yakayı ele verdi
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10