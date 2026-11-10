ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 11-17 Kasım 2026 broşürü! Akıllı robot süpürge, buharlı ütü, dizüstü bilgisayar, tost makinesi, powerbank geliyor

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İstanbul
ŞOK’ta yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. 139 Ekran Qled Whale Televizyon 18.999 TL olurken aynı televizyonun 164 ekran versiyonu ise 26.999 TL’den satışa sunulacak. Hem ızgara makinesi hem de tost makinesi 1.499 TL olurken El Blender ise 1.399 TL’den reyonlarda olacak. 10.000 mAh Powerbank 325 TL, Kulak İçi Kulaklık 175 TL, Duş Başlığı Seti 275 TL, Çamaşır Kurutmalığı 225 TL, Çok Amaçlı Sabunluk Rafı 250 TL, Banyo Köşeliği 350 TL, Katlanır Çöp Kovası 225 TL’den Çarşamba günü satışa çıkacak. Ev tadilat ekipmanlarından vidalama çantalı set 1.390 TL, Şarjlı Hava Üfleyici 1.390 TL, Silikon Tabancası 250 TL, Şarjlı Avuç Taşlama 1.290 TL, Takım Çantası 499 TL, 4+1 Merdiven 1.190 TL, Epilasyon Cihazı 16.999 TL, Şarjlı Buharlı Ütü 3.999 TL’den satışa çıkacak. İşte, ŞOK 11-17 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
LOQ 15IRX10 - i5 İşlemci 512GB Laptop: 69.999 TL
KB331U Multi Device Kablosuz Klavye: 1.299 TL
Case B210 15.6" Notebook Sırt Çantası Siyah: 599 TL
300 Wireless Compact Mouse Gri: 299 TL
13 Laptop Urban Sleeve Kılıf Siyah: 499 TL
T210 15.6 Laptop Çantası Tote Siyah: 599 TL
Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 26.499 TL
Homerun 5000 Serisi XU5000/10 Siyah Akıllı Robot Süpürge: 18.999 TL
Homerun 5000 Serisi XU5000/20 Beyaz Akıllı Robot Süpürge: 18.999 TL
HR1863/20 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı: 5.999 TL
HR2672/00 Smoothie Blender: 2.599 TL
Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL: 16.999 TL
Azur DST7510/80 7500 Serisi Buharlı Ütü: 3.999 TL
18V Akülü Vidalama Çantalı Set: 1.390 TL
Şarjlı Hava Üfleyici: 1.390 TL
Katlanabilir Şarjlı Vidalama: 499 TL
Silikon Tabancası: 250 TL
Şarjlı Avuç Taşlama: 1.290 TL
Yazılabilir Şeffaf Etiket 30'lu: 75 TL
Elektrik İzolasyon Bandı: 25 TL
Duct Tape Tamir Bandı Gri: 50 TL
Takım Çantası 19": 499 TL
Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı: 100 TL
Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı: 50 TL
Merdiven Su Bariyeri: 150 TL
Kapı Altı İzolasyon Bandı: 100 TL
Kapı - Pencere İzolasyon Bandı: 100 TL
Tüylü Bez Elektrik Bandı: 75 TL
Mega Organizer 18 Bölmeli: 275 TL
Luiza Merdiven 4+1: 1.190 TL
Turbostar Mop Set: 450 TL
Yedek Mop: 100 TL
Banyo Süngeri: 50 TL
Faraşlı Fırça Seti: 75 TL
Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti: 275 TL
Duş Başlığı Seti (5 fonksiyonlu): 250 TL
Spiralli Taharet El Duşu Seti: 250 TL
Duş Başlığı Seti (4 fonksiyonlu): 150 TL
Batarya Ucu: 150 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu (2 fonksiyonlu): 125 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu (3 fonksiyonlu): 100 TL
Süzgeç / Süzgeçlik & Organizer / Askılı Organizer / Yıldız Süzgeç / Askılı Süngerlik: 50 TL
Petek Çamaşır Kurutmalığı: 225 TL
Metal Çok Amaçlı Sabunluk Rafı: 250 TL
Cam Sabunluk Seti 2'li: 225 TL
Vintage Sprey Seti: 325 TL
Plastik Askı 6'lı: 75 TL
Tek Askılı / Çift Askılı / Çok Amaçlı Krom Renkli Askı Çeşitleri: 100 TL
Banyo Köşeliği: 350 TL
Fanuslu Banyo Organizeri: 125 TL
Metal Standlı Cam Sabunluk Seti: 299 TL
Tüy Toplama Rulosu: 175 TL
Katlanır Çöp Kovası: 225 TL
Havlu Askısı: 50 TL
Silikon Mandal 10'lu: 50 TL
Çok Amaçlı Organizer: 275 TL
Tuvalet Kağıtlığı / Kapaklı Tuvalet Kağıtlığı / Kağıt Havluluk / Kapı Arkası Askılık / Saç Kurutma Makinası Tutacağı: 150 TL
Temizlik Fırça Çeşitleri: 75 TL
Kadın Pelüş Triko Hırka: 599 TL
Kadın Pelüş Triko: 550 TL
Pelüş Kulaklık: 150 TL
Kadın Pelüş Bere: 150 TL
Kadın Pelüş Atkı: 250 TL
Hareketli Figürlü Pelüş Şapka: 375 TL
Kadın Pelüş Çorap: 100 TL
Figürlü Pelüş Patik: 199 TL
Figürlü Pelüş Panduf: 299 TL
Simli Figürlü Pelüş Panduf: 299 TL
Hareketli Figürlü Pelüş Kulaklık: 375 TL
Daima Termal Tayt: 350 TL
Erkek 5'li Soket Çorap: 175 TL
Unisex Termal Çorap: 50 TL
Erkek Trekking Ayakkabı: 999 TL
Kristal Yumak 2'li: 89,95 TL
Lüks Yumak 2'li: 89,95 TL
Klasik Yumak 2'li: 89,95 TL
Bölmeli Kilitli Çok Amaçlı Organizer: 199 TL
55" 139 Ekran 4K QLED Whale TV: 18.999 TL
65" 164 Ekran 4K QLED Whale TV: 26.999 TL
Clean Compacto Süpürge Mavi: 3.999 TL
XC6451/10 PowerCyclone Kablosuz Dikey Süpürge: 10.999 TL
AR1203-0200 Risso El Blender: 1.399 TL
SSM-2594 Izgara & Tost Makinesi: 1.499 TL
Flash Beyaz Golyat 3'lü Priz: 175 TL
AS-XK100 Lightning Kulak İçi Kulaklık: 175 TL
Ev Şarj Adaptörü: 150 TL
Powerbank: 325 TL
2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı: 5.999 TL
Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu: 1.999 TL
4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap: 1.499 TL
Kovalı Tuvalet Kağıtlık: 389 TL
Kalorifer Kurutmalık: 199,50 TL
Çok Amaçlı Saklama Kutusu: 249 TL
Dönebilen Raflı Organizer: 249 TL
Ev Kumbara: 229 TL
Kapaklı Hasır Organizer: 299 TL
3 Çekmeceli Organizer: 149,50 TL
Ahşap Saplı Kristal Organizer: 99,50 TL
Büyük Makyaj Organizeri: 199,50 TL
Erkek Polar Ceket: 549 TL
Kadın Polar Ceket: 549 TL
Battaniye Takımı 3'lü: 1.499 TL
Pötikare Masa Örtüsü: 179,50 TL
Bordürlü Soft Yüz Havlusu: 109,50 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li: 89,50 TL
Anne-Bebek Keçe Organizer: 89,50 TL
Kadın Havuz Taban Süet Terlik: 299 TL
Mıknatıslı Ayakkabı Çekeceği: 79,50 TL
Kadın Kalpli Süet Pijama Takımı: 399 TL
Kadın Milan Pijama Altı: 249 TL
Dantelli Seamless Sütyen: 349 TL
Kadın 50 Denye Külotlu Çorap: 135 TL
Stantlı Çelik Kupa Seti: 699 TL
Asılabilir Büyük Boy Lamba: 299 TL
Telsiz Seti 2'li: 1.299 TL
Çok Fonksiyonlu Kamp Baltası: 429 TL
Katlanır Ahşap Desenli Masa: 749 TL
Profesyonel Dürbün: 1.499 TL
Halat: 369 TL
Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu: 1.699 TL
Katlanabilir Portatif Tuvalet: 849 TL
Uyku Tulumu: 849 TL
VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped: 94.990 TL
VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası: 129.990 TL
VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped: 84.990 TL
RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet: 69.990 TL
VS2 Elektrikli Moped: 32.990 TL
Elektrikli Çay Makinesi: 1.399 TL
RMB 3001 Multi Blender Set: 2.499 TL
TKM6100 Türk Kahvesi Makinesi: 1.499 TL
LED Işıklı Şarjlı Su Pompası: 199,50 TL
SKM 4010 Saç Kurutma Makinesi: 999 TL
KIM-4710 2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi: 1.999 TL
Şarjlı Dik Süpürge: 4.999 TL
KFM-8620 Şarjlı Duruş Düzeltici: 359 TL
AHS-2033 Saç Düzleştirici: 599 TL
Dijital Baskül: 399 TL
KAH-6616 Aroma Difüzör: 529 TL
KVC-4109 Dikey Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
KLR-1526 Şarjlı Tiftik Temizleyici: 399 TL
KFM-8634 Ayak Masaj Aleti: 1.299 TL
NFK47120SOD Buzdolabı: 31.999 TL
KM 10011SO D Kurutma Makinesi: 19.499 TL
CMI 111121SO D Çamaşır Makinesi: 21.999 TL
F4X5VYW25N 9 KG Çamaşır Makinesi: 28.599 TL
BM 401SO DS D Bulaşık Makinesi: 15.999 TL
70U8000H 70" CRYSTAL UHD 4K SMART TV: 45.999 TL
HL55QUPRL-W02S 55" FRAMELESS 4K UHD webOS SMART QLED TV: 21.999 TL
40VQ80F2FA 40" FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV: 11.499 TL
FM32EW3000F 32" HD READY WHALE OS 10 LED TV: 8.499 TL
T12 SE Bluetooth Kulaklık: 749 TL
9965 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 449 TL
45725 Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu: 559 TL
FRAME 3 Akıllı Saat: 1.299 TL
2380 Bluetooth Klavye ve Mouse Seti: 439 TL