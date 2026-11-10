ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 11-17 Kasım 2026 broşürü! Akıllı robot süpürge, buharlı ütü, dizüstü bilgisayar, tost makinesi, powerbank geliyor

ŞOK’ta yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. 139 Ekran Qled Whale Televizyon 18.999 TL olurken aynı televizyonun 164 ekran versiyonu ise 26.999 TL’den satışa sunulacak. Hem ızgara makinesi hem de tost makinesi 1.499 TL olurken El Blender ise 1.399 TL’den reyonlarda olacak. 10.000 mAh Powerbank 325 TL, Kulak İçi Kulaklık 175 TL, Duş Başlığı Seti 275 TL, Çamaşır Kurutmalığı 225 TL, Çok Amaçlı Sabunluk Rafı 250 TL, Banyo Köşeliği 350 TL, Katlanır Çöp Kovası 225 TL’den Çarşamba günü satışa çıkacak. Ev tadilat ekipmanlarından vidalama çantalı set 1.390 TL, Şarjlı Hava Üfleyici 1.390 TL, Silikon Tabancası 250 TL, Şarjlı Avuç Taşlama 1.290 TL, Takım Çantası 499 TL, 4+1 Merdiven 1.190 TL, Epilasyon Cihazı 16.999 TL, Şarjlı Buharlı Ütü 3.999 TL’den satışa çıkacak. İşte, ŞOK 11-17 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

ŞOK 11-17 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER MARKET KATALOĞU BROŞÜRÜ

LOQ 15IRX10 - i5 İşlemci 512GB Laptop: 69.999 TL

KB331U Multi Device Kablosuz Klavye: 1.299 TL

Case B210 15.6" Notebook Sırt Çantası Siyah: 599 TL

300 Wireless Compact Mouse Gri: 299 TL

13 Laptop Urban Sleeve Kılıf Siyah: 499 TL

T210 15.6 Laptop Çantası Tote Siyah: 599 TL

Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 26.499 TL

Homerun 5000 Serisi XU5000/10 Siyah Akıllı Robot Süpürge: 18.999 TL

Homerun 5000 Serisi XU5000/20 Beyaz Akıllı Robot Süpürge: 18.999 TL

HR1863/20 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı: 5.999 TL

HR2672/00 Smoothie Blender: 2.599 TL

Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL: 16.999 TL

Azur DST7510/80 7500 Serisi Buharlı Ütü: 3.999 TL

18V Akülü Vidalama Çantalı Set: 1.390 TL

Şarjlı Hava Üfleyici: 1.390 TL

Katlanabilir Şarjlı Vidalama: 499 TL

Silikon Tabancası: 250 TL

Şarjlı Avuç Taşlama: 1.290 TL

Yazılabilir Şeffaf Etiket 30'lu: 75 TL

Elektrik İzolasyon Bandı: 25 TL

Duct Tape Tamir Bandı Gri: 50 TL

Takım Çantası 19": 499 TL

Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı: 100 TL

Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı: 50 TL

Merdiven Su Bariyeri: 150 TL

Kapı Altı İzolasyon Bandı: 100 TL

Kapı - Pencere İzolasyon Bandı: 100 TL

Tüylü Bez Elektrik Bandı: 75 TL

Mega Organizer 18 Bölmeli: 275 TL

Luiza Merdiven 4+1: 1.190 TL

Turbostar Mop Set: 450 TL

Yedek Mop: 100 TL

Banyo Süngeri: 50 TL

Faraşlı Fırça Seti: 75 TL

Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti: 275 TL

Duş Başlığı Seti (5 fonksiyonlu): 250 TL

Spiralli Taharet El Duşu Seti: 250 TL

Duş Başlığı Seti (4 fonksiyonlu): 150 TL

Batarya Ucu: 150 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu (2 fonksiyonlu): 125 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu (3 fonksiyonlu): 100 TL

Süzgeç / Süzgeçlik & Organizer / Askılı Organizer / Yıldız Süzgeç / Askılı Süngerlik: 50 TL

Petek Çamaşır Kurutmalığı: 225 TL

Metal Çok Amaçlı Sabunluk Rafı: 250 TL

Cam Sabunluk Seti 2'li: 225 TL

Vintage Sprey Seti: 325 TL

Plastik Askı 6'lı: 75 TL

Tek Askılı / Çift Askılı / Çok Amaçlı Krom Renkli Askı Çeşitleri: 100 TL

Banyo Köşeliği: 350 TL

Fanuslu Banyo Organizeri: 125 TL

Metal Standlı Cam Sabunluk Seti: 299 TL

Tüy Toplama Rulosu: 175 TL

Katlanır Çöp Kovası: 225 TL

Havlu Askısı: 50 TL

Silikon Mandal 10'lu: 50 TL

Çok Amaçlı Organizer: 275 TL

Tuvalet Kağıtlığı / Kapaklı Tuvalet Kağıtlığı / Kağıt Havluluk / Kapı Arkası Askılık / Saç Kurutma Makinası Tutacağı: 150 TL

Temizlik Fırça Çeşitleri: 75 TL

Kadın Pelüş Triko Hırka: 599 TL

Kadın Pelüş Triko: 550 TL

Pelüş Kulaklık: 150 TL

Kadın Pelüş Bere: 150 TL

Kadın Pelüş Atkı: 250 TL

Hareketli Figürlü Pelüş Şapka: 375 TL

Kadın Pelüş Çorap: 100 TL

Figürlü Pelüş Patik: 199 TL

Figürlü Pelüş Panduf: 299 TL

Simli Figürlü Pelüş Panduf: 299 TL

Hareketli Figürlü Pelüş Kulaklık: 375 TL

Daima Termal Tayt: 350 TL

Erkek 5'li Soket Çorap: 175 TL

Unisex Termal Çorap: 50 TL

Erkek Trekking Ayakkabı: 999 TL

Kristal Yumak 2'li: 89,95 TL

Lüks Yumak 2'li: 89,95 TL

Klasik Yumak 2'li: 89,95 TL

Bölmeli Kilitli Çok Amaçlı Organizer: 199 TL

55" 139 Ekran 4K QLED Whale TV: 18.999 TL

65" 164 Ekran 4K QLED Whale TV: 26.999 TL

Clean Compacto Süpürge Mavi: 3.999 TL

XC6451/10 PowerCyclone Kablosuz Dikey Süpürge: 10.999 TL

AR1203-0200 Risso El Blender: 1.399 TL

SSM-2594 Izgara & Tost Makinesi: 1.499 TL

Flash Beyaz Golyat 3'lü Priz: 175 TL

AS-XK100 Lightning Kulak İçi Kulaklık: 175 TL

Ev Şarj Adaptörü: 150 TL

Powerbank: 325 TL

A101'DE İNDİRİMLER PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK( 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU)

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı: 5.999 TL

Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu: 1.999 TL

4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap: 1.499 TL

Kovalı Tuvalet Kağıtlık: 389 TL

Kalorifer Kurutmalık: 199,50 TL

Çok Amaçlı Saklama Kutusu: 249 TL

Dönebilen Raflı Organizer: 249 TL

Ev Kumbara: 229 TL

Kapaklı Hasır Organizer: 299 TL

3 Çekmeceli Organizer: 149,50 TL

Ahşap Saplı Kristal Organizer: 99,50 TL

Büyük Makyaj Organizeri: 199,50 TL

Erkek Polar Ceket: 549 TL

Kadın Polar Ceket: 549 TL

Battaniye Takımı 3'lü: 1.499 TL

Pötikare Masa Örtüsü: 179,50 TL

Bordürlü Soft Yüz Havlusu: 109,50 TL

Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li: 89,50 TL

Anne-Bebek Keçe Organizer: 89,50 TL

Kadın Havuz Taban Süet Terlik: 299 TL

Mıknatıslı Ayakkabı Çekeceği: 79,50 TL

Kadın Kalpli Süet Pijama Takımı: 399 TL

Kadın Milan Pijama Altı: 249 TL

Dantelli Seamless Sütyen: 349 TL

Kadın 50 Denye Külotlu Çorap: 135 TL

Stantlı Çelik Kupa Seti: 699 TL

Asılabilir Büyük Boy Lamba: 299 TL

Telsiz Seti 2'li: 1.299 TL

Çok Fonksiyonlu Kamp Baltası: 429 TL

Katlanır Ahşap Desenli Masa: 749 TL

Profesyonel Dürbün: 1.499 TL

Halat: 369 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu: 1.699 TL

Katlanabilir Portatif Tuvalet: 849 TL

Uyku Tulumu: 849 TL

VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped: 94.990 TL

VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası: 129.990 TL

VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped: 84.990 TL

RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet: 69.990 TL

VS2 Elektrikli Moped: 32.990 TL

Elektrikli Çay Makinesi: 1.399 TL

RMB 3001 Multi Blender Set: 2.499 TL

TKM6100 Türk Kahvesi Makinesi: 1.499 TL

LED Işıklı Şarjlı Su Pompası: 199,50 TL

SKM 4010 Saç Kurutma Makinesi: 999 TL

KIM-4710 2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi: 1.999 TL

Şarjlı Dik Süpürge: 4.999 TL

KFM-8620 Şarjlı Duruş Düzeltici: 359 TL

AHS-2033 Saç Düzleştirici: 599 TL

Dijital Baskül: 399 TL

KAH-6616 Aroma Difüzör: 529 TL

KVC-4109 Dikey Elektrikli Süpürge: 1.399 TL

KLR-1526 Şarjlı Tiftik Temizleyici: 399 TL

KFM-8634 Ayak Masaj Aleti: 1.299 TL

NFK47120SOD Buzdolabı: 31.999 TL

KM 10011SO D Kurutma Makinesi: 19.499 TL

CMI 111121SO D Çamaşır Makinesi: 21.999 TL

F4X5VYW25N 9 KG Çamaşır Makinesi: 28.599 TL

BM 401SO DS D Bulaşık Makinesi: 15.999 TL

70U8000H 70" CRYSTAL UHD 4K SMART TV: 45.999 TL

HL55QUPRL-W02S 55" FRAMELESS 4K UHD webOS SMART QLED TV: 21.999 TL

40VQ80F2FA 40" FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV: 11.499 TL

FM32EW3000F 32" HD READY WHALE OS 10 LED TV: 8.499 TL

T12 SE Bluetooth Kulaklık: 749 TL

9965 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 449 TL

45725 Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu: 559 TL

FRAME 3 Akıllı Saat: 1.299 TL

2380 Bluetooth Klavye ve Mouse Seti: 439 TL