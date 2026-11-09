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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:08

15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Popcorn makinesi, mikrodalga fırın, elektrikli kıvırıcı ve blender set geliyor

BİM market aktüel kataloğu (15-17 Kasım) yayımlandı. BİM'de 15-17 Kasım tarihlerinden itibaren onlarca ürün indirimli fiyatları ile raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. 15-17 Kasım tarihlerinde kişisel bakım ürünleri, küçük ev aletleri, televizyon, oyuncak ve gıda ürünleri başta olmak üzere yüzlerce ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. BİM'de 15-17 Kasım'da 55 inç 4K QLED HDR GOOGLE TV 27.900 TL, Aksiyon kamerası 16.990 TL, Soundbar 4.500 TL, Kablolu oyuncu mouse+ Mouse ped set 999 TL, Fanlı Konvektör Isıtıcı 2.290 TL, Radyatör Isıtıcı 3.250 TL, Dikey Isıtıcı 2.190 TL, Mini Quartz Isıtıcı 749 TL, Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL, Fanlı Isıtıcı 799 TL, Kablolu Powerbank 499 TL, Kablolu Speaker 699 TL, Kablosuz Kulaklık 599 TL'den satışa çıkacak. İşte 15-17 Kasım BİM aktüel ürünleri ve fiyatları....

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Editor
 Beyza Çolak
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15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Popcorn makinesi, mikrodalga fırın, elektrikli kıvırıcı ve blender set geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:08

BİM 15-17 Kasım aktüel ürünler broşürü yayımlandı. BİM'de 15-17 Kasım tarihlerinden itibaren birçok ürün indirim fırsatları arasında yer alacak. Devam eden indirim rüzgarı BİM marketlerde 15-17 Kasım tarihlerini de kapsayacak. BİM markette bu hafta dikkat çeken ürünler arasında kadın ve erkekler için kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL, Makyaj Süngeri Temizleme Seti 399 TL, Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 149 TL, Erkek Bakım Seti 1.390 TL, Şarjlı Diş Fırçası 429 TL, Şarjlı Diş Fırçası 429 TL'den satışa çıkacak. Ayrıca küçük ev aletlerinde de indirimli fiyatları dikkat çekiyor. Çay makinesi 1.990 TL, Mini Blender 1.990 TL, Buharlı Ütü 1.490 TL. İşte 15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları... 

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15-17 KASIM BİM AKTÜEL AFİŞİ ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI 

55 inç 4K QLED HDR GOOGLE TV 27.900 TL

Aksiyon kamerası 16.990 TL 

Soundbar 4.500 TL 

Kablolu oyuncu mouse+ Mouse ped set 999 TL 

Fanlı Konvektör Isıtıcı 2.290 TL 

Radyatör Isıtıcı 3.250 TL

Dikey Isıtıcı 2.190 TL 

Mini Quartz Isıtıcı 749 TL 

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL 

Fanlı Isıtıcı 799 TL 
 

15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Popcorn makinesi, mikrodalga fırın, elektrikli kıvırıcı ve blender set geliyor

Kablolu Powerbank 499 TL 

Kablolu Speaker 699 TL 

Kablosuz Kulaklık 599 TL

Tüy Toplama Cihazı 249 TL 

Şarj edilebilir el feneri 399 TL

Mini Blender 1.990 TL 

Çay makinesi 1.990 TL 

Fakir Blender Set 2.790 TL 

Mikrodalga Fırın 2.690 TL 

Türk Kahvesi Makinesi 1.890 TL 

Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL 
 

 

15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Popcorn makinesi, mikrodalga fırın, elektrikli kıvırıcı ve blender set geliyor


Buharlı Ütü 1.490 TL 

Makyaj Süngeri Temizleme Seti 399 TL 

Nostaljik Popcorn makinesi 1.690 TL 

Tartı 490 TL 

Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 149 TL 

Kadın Tıraş Makinesi 899 TL 

Erkek Bakım Seti 1.390 TL 

Şarjlı Diş Fırçası 429 TL 

Tüy alma makinesi mini 349 TL 

Cam ayak törpüsü ve tüy alıcı 399 TL 
 

 

15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Popcorn makinesi, mikrodalga fırın, elektrikli kıvırıcı ve blender set geliyor

İlk Okuma Kitapları 39 TL 

Tekli arabalar 119 TL 

Büyük Boy Blok çiçekler 229 TL 

Puzzle 79 TL

Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet 599 TL 

Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL 

Öğretme Seti 899 TL 

Sesli Dönüşen Robot 349 TL 

Monster Truck Arabalar 279 TL 

Spor Araba 239 TL

 

15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Popcorn makinesi, mikrodalga fırın, elektrikli kıvırıcı ve blender set geliyor

Sızma Zeytin Yağı 995 TL

Ton Balığı 165 TL 

Makarna Çeşitleri 28,50 TL 

Pilavlık Pirinç 275 TL 

Bulgur Çeşitleri 85 TL 

Lavaş 59 TL 

Ranch Sos 89,50 TL 

Acılı Ketçap 99,50 TL 
 

 

 

15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Popcorn makinesi, mikrodalga fırın, elektrikli kıvırıcı ve blender set geliyor

Domates Püresi 49,50 TL 

Çeşni Çeşitleri 49,50 TL 

Kış Pekmezi 149 TL 

Kore Usulü Körili Noodle 119 TL 

Kakaolu Fındık Kreması 199 TL 

Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 42,50 TL 

Ahududu Aromalı Kolojen 449 TL 

Fıstık Ezmesi 149 TL 

Vitamin D3 199 TL 

Dana Kangal Sucuk 319 TL 

Süt 42,50 TL

 

15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Popcorn makinesi, mikrodalga fırın, elektrikli kıvırıcı ve blender set geliyor
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