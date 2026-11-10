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En düşük emekli maaşı için bomba kulis! Sinan Burhan canlı yayında net rakam verdi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:53
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1
En düşük emekli maaşı

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin kulis bilgileri gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir yayında emekli maaşlarına yönelik beklentilerini paylaşarak en düşük emekli maaşının 33 bin ile 35 bin TL arasında olabileceğini söyledi. Burhan, memur emeklileri için de en düşük maaş beklentisini açıkladı.
 

2
EMEKLİ MAAŞLARINDA 33-35 BİN TL BEKLENTİSİ

EMEKLİ MAAŞLARINDA 33-35 BİN TL BEKLENTİSİ

Emekli maaşlarına ilişkin kişisel kaynaklarından edindiği bilgileri aktaran Sinan Burhan, sendikalar, bürokrasi ve işverenlerle yapılan görüşmelerden hareketle en düşük emekli maaşının 33 bin ile 35 bin TL bandına yükselmesini beklediğini ifade etti.
 

3
ZAM ARTI REFAH PAYI

ZAM ARTI REFAH PAYI

Mevcut durumda 23 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 10 enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklenebileceğini belirten Burhan, "Bugünkü şartlarda 33 ila 35 bin arasında en düşük emekli maaşının olacağını düşünüyorum. Bir, yüzde 10'luk zam. Ayriyeten refah payı. Zam artı refah payı" ifadelerini kullandı.
 

4
En düşük emekli maaşı

“35 BİN TL RAKAMI SÜRPRİZ OLMAZ”

En düşük emekli maaşının 33 bin TL olmasını beklediğini, 35 bin TL seviyesinin de sürpriz olmayacağını dile getiren Burhan, bu rakamların kendi edindiği izlenim ve kulis bilgilerine dayandığının altını çizdi.

 

5
emeklilik yılı

Burhan, "En alt sınırın 33 bin olduğunu söylüyorum. Bunun üstü olacağını da tahmin ediyorum. 35 bin rakamı da sürpriz olmaz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bir emeklilik yılı ilan etmişti. Emeklinin durumu sıkıntıda. 17 milyon 100 bin emekli var" dedi.
 

6
mevcut en düşük emekli maaşı

ARTIŞIN YÜZDE 50'YE YAKLAŞACAĞINI AÇIKLADI

35 bin TL seviyesinin gerçekleşmesi halinde mevcut en düşük emekli maaşına göre artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını belirten Burhan, beklentisinin en düşük maaşta 33-35 bin TL aralığı olduğunu yineledi.
 

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI İÇİN 42-43 BİN TL TAHMİNİ

Sinan Burhan, memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin beklentisini de açıkladı. Memur emeklilerinde en düşük maaşın 42 bin ile 43 bin TL civarına yükselmesini beklediğini belirten Burhan, "Memur emeklisinin minimum zammı da 42 bin civarında olmasını bekliyorum. En düşük 42-43 bin, en düşük, minimum. Bazı memur emeklilerinin maaşı düşüktü. Onun da en düşük 42-43 bin civarında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
 

8
emekli maaşı

Burhan, söz konusu rakamların herhangi bir bakan tarafından yapılmış resmi bir açıklamaya dayanmadığını, kendi kişisel kaynaklarından ve görüşmelerinden edindiği bilgilere dayanan bir beklenti olduğunu özellikle vurguladı.

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