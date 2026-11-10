En düşük emekli maaşı için bomba kulis! Sinan Burhan canlı yayında net rakam verdi

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI İÇİN 42-43 BİN TL TAHMİNİ

Sinan Burhan, memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin beklentisini de açıkladı. Memur emeklilerinde en düşük maaşın 42 bin ile 43 bin TL civarına yükselmesini beklediğini belirten Burhan, "Memur emeklisinin minimum zammı da 42 bin civarında olmasını bekliyorum. En düşük 42-43 bin, en düşük, minimum. Bazı memur emeklilerinin maaşı düşüktü. Onun da en düşük 42-43 bin civarında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

